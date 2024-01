Idź do Lidla. Możesz się konkretnie zdziwić

Lidl szykuje małą rewolucję w swoich sklepach. Dla niektórych zmiana może wydać się trywialna i bez znaczenia, jednak jest w tym logika.

Mało kto wie o tym, że historia Lidla sięga lat 30. XX wieku, gdy marka zaczynała jako hurtownia żywności. Na polski rynek sieć weszła w 2002 roku z pierwszym sklepem w Poznaniu. Obecnie niemiecka firma rozwija się dynamicznie, prowadząc aż 850 sklepów w całym kraju. Teraz przedsiębiorstwo będzie chciało wprowadzić zmiany w każdym z nich.

Lidl zmienia układ stoisk. Będzie bardziej energooszczędnie

Niemiecka gazeta Lebensmittel Zeitung poinformowała o tym, że już wkrótce sklepy Lidla czeka mała rewolucja. Dotychczas układ półek i konkretnych produktów w poszczególnych sklepach był bardzo do siebie zbliżony, więc klienci mogli zdążyć już się do niego przyzwyczaić, lecz teraz w wielu placówkach dojdzie do zmiany. Chodzi tu szczególnie o lodówki z serami i wędlinami.

Lidl chce, żeby tunele chłodnicze serów i wędlin stały naprzeciwko siebie. Sklep eksperymentował z tym układem już w kilku placówkach i ma potwierdzenie, że w ten sposób można zmniejszyć zużycie energii. Nowy system dotychczas testowany był poza Polską, lecz wszystko wskazuje na to, że u nas również zostanie wprowadzony.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Lebensmittel Zeitung