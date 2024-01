Karta dla fanów bieli. Test KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White OC

Jeśli szukasz białej karty graficznej o dobrych parametrach i kulturze pracy, to ciekawą propozycję ma marka KFA2. Na testy trafił do mnie model GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC, który na papierze prezentuje się bardzo ciekawie.

Już za chwilę premierę będą miały karty graficzne z serii GeForce RTX 40 Super. Uznaliśmy, że to dobry moment, aby jeszcze raz przyjrzeć się jednemu z najlepszych modeli z architekturą Lovelace, czyli RTX 4070. Chociaż na serię RTX 40 wylała się spora fala hejtu, to nadal uważam, że kilka modeli jest naprawdę udanych.

Jednym z nich jest właśnie „siedemdziesiątka”, którą dało się kupić w przyzwoitej cenie i wciąż ma dużo do zaoferowania. W gruncie rzeczy NVIDIA dała nam kartę o wydajności RTX 3080, ale w niższej cenie, więc nie do końca zgadzałem się ze słowami krytyki. W mojej ocenie była i wciąż jest to jedna z kart o najlepszym stosunku wydajności do ceny. Sprawdźmy, jak sprawuje się dzisiaj, na chwilę przed premierą wariantu RTX 4070 Super.

Wybór padł na model KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC, który nie tylko cechuje się niezłymi parametrami, ale wyróżnia się też swoim designem. Producent postawił na jasną kolorystykę, która w konkretnych zestawach może prezentować się bardzo dobrze. Zobaczmy, co karta KFA2 ma do zaoferowania.

Specyfikacja KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC

W porównaniu ze standardowym modelem GeForce RTX 4070 zmieniło się taktowanie. Firma KFA2 podniosła zegar Boost kart graficznej o 60 MHz, dzięki czemu wynosi on 2535 MHz zamiast 2475 MHz. Dodatkowo, instalując oprogramowanie Xtreme Tuner Plus możliwe jest zwiększenie taktowania o kolejne 15 MHz do wartości 2550 MHz.

Pozostała specyfikacja jest taka, jaka być powinna. Mamy tutaj 5888 jednostek CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, które korzystają z 192-bitowej magistrali. Dzięki temu przepustowość pamięci wynosi 504 GB/s. Do tego NVIDIA zastosowała w tym modelu 36 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu. Poza tym mamy standardowy zestaw złączy, czyli trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Jeśli chodzi o wymiary, to jest to konstrukcja zauważalnie większa od wariantu Founders Edition, ponieważ ma długość 336 mm, szerokość 146 mm i głębokość 48 mm. W ten sposób zajmuje 2,5 slota w obudowie komputera.

Rdzeń: Lovelace AD104 (RTX 4070),

Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 1920 MHz (bazowo), 2535 MHz (Boost), 2550 MHz (1-Click OC)

Pamięć: 12 GB GDDR6X 21 Gbps,

Szyna pamięci: 192-bitowa,

Przepustowość pamięci: 504 GB/s,

Jednostki CUDA: 5888,

Jednostki RT: 46,

Jednostki Tensor: 184,

Jednostki ROP: 64,

Rekomendowany zasilacz: 650 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 8-pinowe PCIe

Wymiary: 336 × 146 × 48 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 2999 zł.

Budowa

Jak już wspominałem, karta KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC wyróżnia się swoim wyglądem. Na testy trafiła do nas biała wersja, ale w sprzedaży są też warianty czarny, a nawet różowy. Wiadomo, że te niestandardowe kolory nie są dla wszystkich, ale odnoszę wrażenie, że budowanie komputerów w konkretnej kolorystyce z roku na rok zyskuje na popularności, więc dobrze, że marka KFA2 daje taką możliwość. W swoim prywatnym komputerze sam mam białą obudowę, więc jasna karta prezentowałaby się w środku całkiem nieźle.



Jakość wykonania jest dobra i nie odbiega niczym od większości kart graficznych na rynku. Wiadomo, że modele Founders Edition wyróżniają się metalową obudową, ale plastik w KFA2 jest całkiem niezły. Poza tym to karta graficzna, która nie jest przenoszona z miejsca na miejsce, więc ryzyko uszkodzenia materiału jest minimalne. Wymiary to 336 × 146 × 48 mm, więc jak na GeForce’a RTX 4070 jest to model dość duży. Pomimo tego spokojnie zmieści się w większości dzisiejszych obudów.

Warto kilka słów poświęcić systemowi chłodzenia. Ten otrzymał nazwę Extreme Cooling System. Składa się z aż trzech wentylatorów. Dwa boczne mają średnicę 92 mm, a środkowi aż 102 mm. Powinno się to przełożyć na bardzo dobrą kulturę pracy, a przede wszystkim niskie temperatury. Wentylatory działają w trybie półpasywnym i uruchamiają się dopiero, gdy karta wykryje wysoką temperaturę rdzenia graficznego lub pamięci VRAM. Jeśli obciążenie GPU jest niskie, to karta pozostaje bezgłośna, co jest dużą zaletą dla miłośników ciszy. Producent nie zapomniał też o metalowym backplacie, za co należy się plusik.

Przeciwników nowego złącza zasilania 12VHPWR na pewno ucieszy też to, że KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC wyposażona jest w pojedynczy, 8-pinowy port PCIe. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że jest on umieszczony zbyt głęboko, przez co podpięcie zasilania może być problematyczne, ale nic z tych rzeczy. Dookoła jest tyle miejsca, że wpięcie wtyczki nie przyprawia żadnych problemów. Dodatkowo obok znajduje się niewielki port do podłączenia podświetlenia ARGB, które świeci wokół wentylatorów.

Platforma testowa i metodologia

GeForce RTX 4070 to pierwsza karta graficzna, której test kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy na naszej platformie. Dzisiaj do niej wracamy. Platforma nie powstałaby bez naszych partnerów – AMD, XPG, Acer, ASRock oraz be quiet!, którzy zapewnili nam odpowiednie podzespoły, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Specyfikacja platformy testowej prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 7950X3D

Chłodzenie: Cooer Master MasterLiquid 360

Płyta główna: ASRock X670E Taichi

Pamięci RAM: ADATA XPG Lancer DDR5 (2x 16 GB, 5200 MHz, CL 38)

Dysk: XPG GAMMIX S50 Lite SSD NVMe Gen4x4

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 1000 W

Obudowa: XPG Battlecruiser

Monitor: Acer Predator XB273K (4K)

Jeśli chodzi o procedurę testową, to nic się nie zmieniło w porównaniu z wcześniejszymi testami. Karty graficzne testujemy w sumie w 10 produkcjach. Są to:

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna

Cyberpunk 2077

God of War

Marvel’s Spider-Man Remastered

Resident Evil 4

Control

Death Stranding

Metro Exodus Enhanced Edition

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Valhalla

Każdą z nich sprawdzamy w trzech rozdzielczościach: 1080p, 1440p oraz 4K. Dodatkowo przeprowadzamy testy z włączonym Ray Tracingiem, a także – jeśli dany tytuł na to pozwala – z NVIDIA DLSS 2 lub AMD FSR 2.0. Dodatkowo, w przypadku kart RTX 40, dorzucamy testy DLSS 3 włączonym trybem Frame Generation. Jeśli chodzi o pomiary zużycia energii oraz temperatur, to tych dokonujemy z pomocą 3DMark Time Spy Extreme Stress Test, watomierza oraz programu HWMonitor. Oczywiście nie zapominamy też o samych benchmarkach, ale tutaj ograniczamy się do podstawowego minimum, czyli: 3DMark Time Spy, 3DMark Port Royal oraz Blender Classroom.

Na wykresach możecie zaobserwować, że w przypadku niektórych testów Cyberpunk 2077 oraz Assassin’s Creed: Valhalla znajduje się mniej modeli kart graficznych. Stało się tak, ponieważ ostatnie aktualizacje znacząco wpłynęły na część wyników, więc konieczna była ich aktualizacja. Niestety, nie dysponujemy wszystkimi modelami, które do tej pory testowaliśmy, stąd mniejsza ich liczba w tych grach. Co ciekawe, w przypadku gry CD Projekt RED zmieniły się tylko wyniki w standardowych ustawieniach (bez RTX i DLSS) oraz z włączonym Frame Generation. Na kilku modelach sprawdzałem też pozostałe (z RTX i DLSS 2) i te się nie zmieniły, więc w tym przypadku jest więcej modeli GPU.

Testy w benchmarkach

Testy w grach

Testy Ray Tracing

Testy DLSS 2

Testy DLSS 3

Kultura pracy

Podsumowanie

Karta KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC oferuje dokładnie to, czego można się było po niej spodziewać. Wzrost wydajności to około 2-3 proc. względem referencyjnego modelu RTX 4070, w czym zasługa podniesionego taktowania. Przekłada się to na kilka do nawet kilkunastu więcej klatek na sekundę w zależności od gry.



We wszystkich produkcjach spokojnie pogracie w rozdzielczościach 1080p i 1440p, do czego ten model jest szczególnie predysponowany. Z kolei w wybranych tytułach problemem nie jest nawet 4K. W God of War, Spider-Manie, Horizon Zero Dawn czy Assassin’s Creed: Valhalla karta nie ma problemów z uzyskaniem około 60 klatek na sekundę i to bez DLSS. Włączenie tej techniki pozwala uzyskać jeszcze większą płynność. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć też Ray Tracing, chociaż w Ultra HD jest to dla RTX 4070 jest trochę zbyt duże wyzwanie.

KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer White 1-Click OC świetnie wypada też pod kątem kultury pracy. Pod obciążeniem w postaci 3D Mark Time Spy Extreme Stress Test rdzeń grzeje się do maksymalnie 63 stopni, co jest wartością bardzo niską. Nieco gorzej wygląda temperatura tzw. hotspot, ale 85 stopni też jest w pełni akceptowalne i nie jest powodem do zmartwień. Natomiast zużycie energii jest porównywalne z innymi modelami i wynosi około 320 W dla całej platformy.

KFA2 stworzyło bardzo ciekawą kartę, która świetnie sprawdzi się w komputerach graczy. Nadal stoję na stanowisku, że GeForce RTX 4070 to jedna z najbardziej opłacalnych konstrukcji na rynku. Oferuje bardzo dobrą wydajność przy rozsądnej cenie. Oczywiście kwoty wzrosły w porównaniu z poprzednią generacją i jest to powód do narzekania, ale nadal stosunek możliwości do ceny wypada bardzo dobrze. Cena około 2999 zł jest w mojej ocenie dobra, ale premiera modelu Super powinna przełożyć się na szybkie obniżki, bo przecież w tej kwocie mają być dostępne modele referencyjne "superki", które powinny być wydajniejsze. W takim wypadku producenci nie będą mieli wyboru i standardowe RTX-y 4070 po prostu muszą być tańsze.

Wady:

Nie zawsze radzi sobie w 4K (natywnie)

Zalety:

Dobra wydajność w 1080p/1440p

Świetna kultura pracy

Dobry stosunek wydajności do ceny

Radzi sobie z Ray Tracingiem

DLSS 3 z Frame Generation robi różnicę!

Podświetlenie ARGB

Niezła jakość wykonania

Niskie zużycie energii (jak na wydajność)

