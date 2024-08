Elon Musk ujawnił szczegóły. Chodzi o drugiego pacjenta z implantem

Elon Musk od jakiegoś czasu rekrutował i szukał ochotnika na wszczepienie implantu Neuralink. Pierwsza próba okazała się nieudana, ale drugi ochotnik szybko się znalazł. Operacja wszczepienia urządzenia przebiegła pomyślnie.

Drugi pacjent z implantem

Firma Elona Muska, Neuralink, pomyślnie wszczepiła swoje urządzenie drugiemu pacjentowi. Taką informacją podzielił się Musk w podkaście prowadzonym przez informatyka Lexa Fridmana.

Nie chcę zapeszać, ale wygląda na to, że drugi implant poszedł bardzo dobrze.Jest dużo sygnału, dużo elektrod.

- powiedział Musk w podkaście.

Pierwszy implant był wszczepiony siedem miesięcy temu 30-letniemu Nolandowi Arbaughowi. Pacjent cierpiał na porażenie czterokończynowe, którego nabawił się podczas nurkowania. Urządzenie to ułatwiło mu funcjonowanie. Niestety, implant napotkał na trudności i eksperyment ostatecznie się nie udał. Firma wprowadziła wiele poprawek do algorytmu implantu i przez jakiś czas szukała ochotnika do dalszych badań. Jak widać, znalazła.

Ale to nie koniec planów. Neuralink myśli o zoperowaniu łącznie 10 pacjentów w tym roku. Zdaniem ekspertów, firma poczyniła znaczące postępy w przywracaniu funkcji kończyn u osób z paraliżem.

Poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie wszywania elektrod do rdzenia kręgowego jako potencjalnego obejścia urazu rdzenia kręgowego. Implant mózgowy miałby współdziałać z implantem kręgosłupowym, powodując skurcze mięśni w uprzednio sparaliżowanych rękach i nogach, a Neuralink już to zademonstrował na znieczulonych zwierzętach. Podczas zabiegu poruszały one nogami, wykonując coś na kształt chodzenia.

- powiedział Matthew MacDoughall, główny chirurg Neuralink.

