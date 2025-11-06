Oprogramowanie

Microsoft stworzy superinteligencję, która będzie służyć ludzkości

Amerykański gigant, znany głównie z systemów operacyjnych Windows, obiecuje, że ma inną wizję AI przyszłości niż pozostałe duże firmy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 06 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft stworzy superinteligencję, która będzie służyć ludzkości

Microsoft ogłosił powstanie nowego zespołu, którego celem jest stworzenie tzw. "humanistycznej superinteligencji" - sztucznej inteligencji zaprojektowanej wyłącznie po to, by służyć ludzkości. Szef działu Microsoft AI, Mustafa Suleyman, podkreślił, że prace nad superinteligencją mają na celu utrzymanie człowieka "na szczycie łańcucha pokarmowego".

Dalsza część tekstu pod wideo

To ma być towarzysz i pomoc, a nie niezależny byt

Według Suleymana taka superinteligencja nie będzie nieograniczoną i autonomiczną istotą, lecz systemem ściśle kontrolowanym, kontekstowym i działającym w granicach. To podejście ma odróżniać Microsoft od innych firm rozwijających sztuczną inteligencję o wysokim stopniu niezależności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop DELL Alienware 16 Area-51 AA16-7819 16" 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop DELL Alienware 16 Area-51 AA16-7819 16" 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
21399 zł - najniższa cena
Kup teraz 21399 zł
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-91YB 18" IPS Ultra 9-275HX 192GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-91YB 18" IPS Ultra 9-275HX 192GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
28549 zł - najniższa cena
Kup teraz 28549 zł
Laptop HP EliteBook 8 G1a 14" IPS Ryzen AI 7 Pro 350 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP EliteBook 8 G1a 14" IPS Ryzen AI 7 Pro 350 24GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-400.99 zł
6199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Advertisement

Do czego posłuży superinteligencja? Ma ona pełnić rolę osobistego towarzysza, który pomoże ludziom "uczyć się, działać, być produktywnymi i czuć się wspieranymi", wspierać sektor opieki zdrowotnej oraz przyczyniać się do "nowych przełomów naukowych" w dziedzinie czystej energii.

Choć post na blogu deklaruje, że Microsoft AI odrzuca narrację o wyścigu do AGI, to rywalizacja z OpenAI wchodzi na wyższy poziom. Na mocy nowej umowy Microsoft może teraz "niezależnie dążyć do stworzenia AGI samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami".

Dodatkowo ze względu na miliardowe inwestycje i powiązania z twórcami ChatGPT, firma ma pełne prawo wykorzystywać własność intelektualną OpenAI, by rozwijać własną sztuczną inteligencję i wygrać ten wyścig.

Image
telepolis
AI Microsoft sztuczna inteligencja AGI superinteligencja
Zródła zdjęć: Shutterstock / tomeqs
Źródła tekstu: The Verge, oprac. własne