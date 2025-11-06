Microsoft stworzy superinteligencję, która będzie służyć ludzkości

Microsoft ogłosił powstanie nowego zespołu, którego celem jest stworzenie tzw. "humanistycznej superinteligencji" - sztucznej inteligencji zaprojektowanej wyłącznie po to, by służyć ludzkości. Szef działu Microsoft AI, Mustafa Suleyman, podkreślił, że prace nad superinteligencją mają na celu utrzymanie człowieka "na szczycie łańcucha pokarmowego".

To ma być towarzysz i pomoc, a nie niezależny byt

Według Suleymana taka superinteligencja nie będzie nieograniczoną i autonomiczną istotą, lecz systemem ściśle kontrolowanym, kontekstowym i działającym w granicach. To podejście ma odróżniać Microsoft od innych firm rozwijających sztuczną inteligencję o wysokim stopniu niezależności.

Do czego posłuży superinteligencja? Ma ona pełnić rolę osobistego towarzysza, który pomoże ludziom "uczyć się, działać, być produktywnymi i czuć się wspieranymi", wspierać sektor opieki zdrowotnej oraz przyczyniać się do "nowych przełomów naukowych" w dziedzinie czystej energii.

Choć post na blogu deklaruje, że Microsoft AI odrzuca narrację o wyścigu do AGI, to rywalizacja z OpenAI wchodzi na wyższy poziom. Na mocy nowej umowy Microsoft może teraz "niezależnie dążyć do stworzenia AGI samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami".