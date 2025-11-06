Microsoft stworzy superinteligencję, która będzie służyć ludzkości
Amerykański gigant, znany głównie z systemów operacyjnych Windows, obiecuje, że ma inną wizję AI przyszłości niż pozostałe duże firmy.
Microsoft ogłosił powstanie nowego zespołu, którego celem jest stworzenie tzw. "humanistycznej superinteligencji" - sztucznej inteligencji zaprojektowanej wyłącznie po to, by służyć ludzkości. Szef działu Microsoft AI, Mustafa Suleyman, podkreślił, że prace nad superinteligencją mają na celu utrzymanie człowieka "na szczycie łańcucha pokarmowego".
To ma być towarzysz i pomoc, a nie niezależny byt
Według Suleymana taka superinteligencja nie będzie nieograniczoną i autonomiczną istotą, lecz systemem ściśle kontrolowanym, kontekstowym i działającym w granicach. To podejście ma odróżniać Microsoft od innych firm rozwijających sztuczną inteligencję o wysokim stopniu niezależności.
Do czego posłuży superinteligencja? Ma ona pełnić rolę osobistego towarzysza, który pomoże ludziom "uczyć się, działać, być produktywnymi i czuć się wspieranymi", wspierać sektor opieki zdrowotnej oraz przyczyniać się do "nowych przełomów naukowych" w dziedzinie czystej energii.
Choć post na blogu deklaruje, że Microsoft AI odrzuca narrację o wyścigu do AGI, to rywalizacja z OpenAI wchodzi na wyższy poziom. Na mocy nowej umowy Microsoft może teraz "niezależnie dążyć do stworzenia AGI samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami".
Dodatkowo ze względu na miliardowe inwestycje i powiązania z twórcami ChatGPT, firma ma pełne prawo wykorzystywać własność intelektualną OpenAI, by rozwijać własną sztuczną inteligencję i wygrać ten wyścig.