Możesz zgarnąć nawet 6x 1000 GB. Są na to kody

Zgodnie z zapowiedziami, od dziś nowi użytkownicy, którzy przeniosą numer do sieci Mobile Vikings i z kodem promocyjnym aktywują kartę SIM lub eSIM, mogą otrzymać dodatkowe pakiety danych – aż do 1000 GB przez kolejne 6 miesięcy.

W promocji „EXTRA GB w ofercie Pod Prąd” nowi użytkownicy Mobile Vikings mogą wybrać jeden z trzech planów i aktywować bonusowy pakiet danych przy użyciu odpowiedniego kodu:

Plan FALA (30 zł) – kod EXTRA150 zapewnia bonus nawet 6 x 150 GB,

Plan SZTORM (35 zł) – kod EXTRA500 zapewnia bonus nawet 6 x 500 GB,

Plan VALHALLA (45 zł) – kod EXTRA1000 zapewnia bonus nawet 6 x 1000 GB.

Promocja dotyczy nowych aktywacji z przeniesieniem numeru do sieci Mobile Vikings. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia przy zakupie nowej karty SIM lub eSIM, a aktywacja musi nastąpić najpóźniej do 8 stycznia 2026 r.

Bonus jest dostępny w pełnym okresie rozliczeniowym wybranego planu i wykorzystywany w pierwszej kolejności przed standardowym pakietem danych.

Jak skorzystać z promocji – instrukcja krok po kroku

Przenieś numer do Mobile Vikings.

do Mobile Vikings. Wybierz jeden z trzech planów w ofercie Pod Prąd: FALA, SZTORM lub VALHALLA.

Wpisz odpowiedni kod w koszyku zamówienia: EXTRA150, EXTRA500 lub EXTRA1000.

, lub . Aktywuj kartę SIM lub eSIM.