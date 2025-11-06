Wiadomości

Możesz zgarnąć nawet 6x 1000 GB. Są na to kody

Na zgarnięcie czeka nawet 6x po 1000 GB dla nowych użytkowników – Mobile Vikings uruchamił specjalną promocję w ofercie Pod Prąd. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 06 LIS 2025
2
Zgodnie z zapowiedziami, od dziś nowi użytkownicy, którzy przeniosą numer do sieci Mobile Vikings i z kodem promocyjnym aktywują kartę SIM lub eSIM, mogą otrzymać dodatkowe pakiety danych – aż do 1000 GB przez kolejne 6 miesięcy.

W promocji „EXTRA GB w ofercie Pod Prąd” nowi użytkownicy Mobile Vikings mogą wybrać jeden z trzech planów i aktywować bonusowy pakiet danych przy użyciu odpowiedniego kodu:

  • Plan FALA (30 zł) – kod EXTRA150 zapewnia bonus nawet 6 x 150 GB,
  • Plan SZTORM (35 zł) – kod EXTRA500 zapewnia bonus nawet 6 x 500 GB,
  • Plan VALHALLA (45 zł) – kod EXTRA1000 zapewnia bonus nawet 6 x 1000 GB.

Promocja dotyczy nowych aktywacji z przeniesieniem numeru do sieci Mobile Vikings. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia przy zakupie nowej karty SIM lub eSIM, a aktywacja musi nastąpić najpóźniej do 8 stycznia 2026 r.

Bonus jest dostępny w pełnym okresie rozliczeniowym wybranego planu i wykorzystywany w pierwszej kolejności przed standardowym pakietem danych.

Jak skorzystać z promocji – instrukcja krok po kroku

  • Przenieś numer do Mobile Vikings.
  • Wybierz jeden z trzech planów w ofercie Pod Prąd: FALA, SZTORM lub VALHALLA.
  • Wpisz odpowiedni kod w koszyku zamówienia: EXTRA150, EXTRA500 lub EXTRA1000.
  • Aktywuj kartę SIM lub eSIM.

Więcej informacji o nowej ofercie POD PRĄD znajduje się na stronie mobilevikings.pl. Regulamin oferty znajduje się pod tym linkiem.

mobile vikings 1000 GB pod prąd 6000 GB EXTRA GB w ofercie Pod Prąd
Zródła zdjęć: Mobile Vikings
Źródła tekstu: Mobile Vikings