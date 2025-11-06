AMD szykuje tani procesor dla graczy. Pojawiły się pierwsze testy
Seria AMD Ryzen 7000X3D wzbogaci się o nowy, niżej pozycjonowany model. Jednak wydajność będzie zbliżona do droższego układu.
Wielkimi krokami zbliża się jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii. Mowa o targach CES 2026 w Las Vegas, które wystartują już z początkiem stycznia. I wygląda na to, że AMD szykuje się do dużej ofensywy, bo w sieci co i rusz pojawiają się informacje o nowych CPU.
Sugerowana cena powinna wynosić poniżej 299 dolarów
Tym razem mowa o tanim przedstawicielu rodziny AMD Ryzen 7000X3D, czyli procesorze skierowanym głównie do graczy. To jednostka na bazie architektury Zen4 i z wydajną pamięcią 3D V-Cache. Całość stworzona z myślą o platformach AM5. Model AMD Ryzen 5 7500X3D ma zaoferować 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem do 4,6 GHz.
Najnowszy wpis w bazie programu testowego Geekbench zdradza, że oferuje on około 2399 punktów dla wydajności jednowątkowej i 11 323 punktów dla zadań wielowątkowych. To osiągi identyczne do AMD Ryzen 5 7600X3D, co nie powinno dziwić. Oba procesory mają identyczną specyfikację, a nowy będzie tylko o 100 MHz wolniejszy.
Data premiery i sugerowana cena pozostają nieznane. Więcej dowiemy się zapewne już podczas oficjalnej zapowiedzi AMD. Biorąc jednak pod uwagę, że MSRP dla Ryzen 5 7600X3D to 299 dolarów, to tutaj powinno być taniej. Większym problemem może być znalezienie niedrogich pamięci RAM...