Uwaga na przelewy 11 listopada. Pieniądze mogą "utknąć" na dobę

Przed nami długi weekend listopadowy

Większość z nas cieszy się na nadchodzący długi weekend, związany z przypadającym we wtorek (11 listopada) Świętem Niepodległości. To dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to jednak również przerwę w działaniu kluczowych systemów, od których zależą nasze finanse.

Chodzi o system rozliczeniowy Elixir. To on odpowiada za niemal wszystkie przelewy międzybankowe w złotówkach w Polsce. System ten, zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), ma stały harmonogram działania. Niestety, nie obejmuje on świąt.

Zwykły przelew dojdzie dopiero w środę

Elixir działa tylko w dni robocze. Standardowo przeprowadza trzy sesje rozliczeniowe (o 9:30, 13:30 i 16:00), podczas których pieniądze są przekazywane między bankami. We wtorek, 11 listopada, nie odbędzie się ani jedna sesja.

To bardzo ważna informacja. Jeśli zlecisz zwykły przelew w poniedziałek, 10 listopada, po godzinie 16:00, pieniądze znikną z Twojego salda. Na rachunek odbiorcy trafią jednak dopiero w kolejnym dniu roboczym. Tym dniem będzie środa, 12 listopada.

Warto o tym pamiętać, jeśli masz do opłacenia rachunek za telefon, czynsz czy po prostu oddajesz komuś pieniądze. Lepiej zaplanować to wcześniej.

Jest awaryjne rozwiązanie

Na szczęście nie jesteśmy skazani na przymusową przerwę. Istnieje alternatywa dla spóźnialskich lub tych, którzy potrzebują wysłać środki "na już". Jest nią system Express Elixir.

Działa on w zupełnie innym trybie: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku (lub czasem 366). Obejmuje to również weekendy i wszystkie święta. Przelewy natychmiastowe realizowane są w czasie rzeczywistym. Pieniądze trafiają na konto odbiorcy w kilka sekund. Warto sprawdzić w aplikacji swojego banku, czy udostępnia on tę usługę. Informacje na ten temat można również znaleźć pod tym adresem.

