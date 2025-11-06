Tech

NVIDIA mówi wprost. Chiny wygrają wyścig o rynek AI

Prezes najwyżej wycenianej na świecie firmy czarno widzi przyszłość rynku sztucznej inteligencji. Chińczycy są już zaledwie nanosekundy za Zachodem.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 06 LIS 2025
Jensen Huang ostrzegł, że Stany Zjednoczone tracą przewagę w dziedzinie sztucznej inteligencji, a na prowadzenie wysuwają się Chiny. Jako główne powody tej sytuacji wskazał on amerykańskie ograniczenia eksportowe oraz korzystne warunki energetyczne w Państwie Środka. Zwłaszcza ten drugi czynnik sprawia, że funkcjonowanie centrów danych AI jest znacznie tańsze, gdy koszt jednej kWh z dofinansowaniem ma wynosić zaledwie 21 groszy.

NVIDIA ma w tym ukryty motyw, chodzi o miliardy dolarów

Trwająca wojna handlowa między Waszyngtonem a Pekinem doprowadziła do blokady eksportu układów Blackwell przez Biały Dom oraz do decyzji chińskich władz o zakazie używania zagranicznych chipów AI w państwowych centrach danych. W efekcie udział rynkowy NVIDII w Chinach spadł niemal do zera, co mogło być bezpośrednim powodem słów CEO.

Założyciel i prezes Zielonych argumentuje, że odcięcie Chin od najnowszych GPU NVIDII sprawi, iż tamtejsze firmy zaczną inwestować w rodzime alternatywy, co tylko wzmocni ich własny przemysł półprzewodnikowy. Dodatkowo zmniejszy to zależność od ekosystemu oprogramowania CUDA, ułatwiając przejście na lokalne akceleratory AI.

Huang wskazuje również, że w USA ze względu na podziały stanowe obowiązuje "mozaika lokalnych przepisów", które mogą doprowadzić do powstania nawet "50 różnych regulacji" dotyczących AI. Eksperci potwierdzają, że produkcja energii staje się kolejnym wąskim gardłem dla branży sztucznej inteligencji.

Pekin wydaje się być w tej kwestii lepiej przygotowany, m.in. ze względu na wcześniejsze inwestycje w alternatywne źródła zasilania - farmy wiatrowe, fotowoltaika itd. Tymczasem Microsoft ujawnił niedawno, że posiada GPU, których nie może uruchomić z powodu braku mocy elektrycznej. Stąd pomysł na wdrożenie małych reaktorów jądrowych (SMR).

To kto ostatecznie wygra wyścig AI wciąż pozostaje niejasne, ponieważ polityka i protekcjonizm skutecznie zaciemniają obraz. Obie strony mają swoje racje w sporze o dostęp Chin do układów NVIDII, a prawdziwe skutki obecnych decyzji będzie można ocenić dopiero za kilka lat.

Jedno jednak wydaje się pewne - NVIDIA zyska ogromną przewagę, jeśli to jej chipy będą napędzać wyścig po obu stronach globalnej rywalizacji.

Image
telepolis
AI chiny huawei Nvidia sztuczna inteligencja usa Stany Zjednoczone
Zródła zdjęć: Shutterstock / FotoField
Źródła tekstu: Financial Times, oprac. własne