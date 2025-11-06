NVIDIA mówi wprost. Chiny wygrają wyścig o rynek AI

Jensen Huang ostrzegł, że Stany Zjednoczone tracą przewagę w dziedzinie sztucznej inteligencji, a na prowadzenie wysuwają się Chiny. Jako główne powody tej sytuacji wskazał on amerykańskie ograniczenia eksportowe oraz korzystne warunki energetyczne w Państwie Środka. Zwłaszcza ten drugi czynnik sprawia, że funkcjonowanie centrów danych AI jest znacznie tańsze, gdy koszt jednej kWh z dofinansowaniem ma wynosić zaledwie 21 groszy.

NVIDIA ma w tym ukryty motyw, chodzi o miliardy dolarów

Trwająca wojna handlowa między Waszyngtonem a Pekinem doprowadziła do blokady eksportu układów Blackwell przez Biały Dom oraz do decyzji chińskich władz o zakazie używania zagranicznych chipów AI w państwowych centrach danych. W efekcie udział rynkowy NVIDII w Chinach spadł niemal do zera, co mogło być bezpośrednim powodem słów CEO.

Założyciel i prezes Zielonych argumentuje, że odcięcie Chin od najnowszych GPU NVIDII sprawi, iż tamtejsze firmy zaczną inwestować w rodzime alternatywy, co tylko wzmocni ich własny przemysł półprzewodnikowy. Dodatkowo zmniejszy to zależność od ekosystemu oprogramowania CUDA, ułatwiając przejście na lokalne akceleratory AI.

A statement from NVIDIA CEO Jensen Huang. pic.twitter.com/Exwx54OYJV — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 5, 2025

Huang wskazuje również, że w USA ze względu na podziały stanowe obowiązuje "mozaika lokalnych przepisów", które mogą doprowadzić do powstania nawet "50 różnych regulacji" dotyczących AI. Eksperci potwierdzają, że produkcja energii staje się kolejnym wąskim gardłem dla branży sztucznej inteligencji.

Pekin wydaje się być w tej kwestii lepiej przygotowany, m.in. ze względu na wcześniejsze inwestycje w alternatywne źródła zasilania - farmy wiatrowe, fotowoltaika itd. Tymczasem Microsoft ujawnił niedawno, że posiada GPU, których nie może uruchomić z powodu braku mocy elektrycznej. Stąd pomysł na wdrożenie małych reaktorów jądrowych (SMR).

To kto ostatecznie wygra wyścig AI wciąż pozostaje niejasne, ponieważ polityka i protekcjonizm skutecznie zaciemniają obraz. Obie strony mają swoje racje w sporze o dostęp Chin do układów NVIDII, a prawdziwe skutki obecnych decyzji będzie można ocenić dopiero za kilka lat.