Spotify odpala "małe Wrapped". Nowa funkcja już działa w Polsce

Statystyki słuchania w Spotify

Serwis streamingowy Spotify nie zwalnia tempa. Właśnie ruszyła funkcja "Statystyki słuchania" (Listening stats). To nowy sposób na podsumowanie nie roku, a zaledwie tygodnia.

Z nowości mogą korzystać wszyscy. Dostępna jest zarówno dla użytkowników darmowych, jak i tych z kontem Premium. Spotify potwierdza, że opcja trafia od razu do ponad 60 krajów, w tym także nad Wisłę. Sprawdziłem - u mnie ta funkcja też już się pojawiła.

Ale o co w tym chodzi? Statystyki działają trochę jak popularne playlisty Discover Weekly czy ReleaseRadar. Mają pomóc lepiej poznać własny gust muzyczny. Platforma pokaże nam TOP5 artystów i utworów z ostatnich czterech tygodni. Zaproponuje też playlisty na podstawie tego, czego słuchamy.

Co tydzień ma się też pojawić specjalny "akcent". Może to być informacja o nowym odkryciu muzycznym lub o pobiciu jakiegoś rekordu słuchania. Na pełną historię roczną musimy oczywiście poczekać na klasyczne "Wrapped".

Jak sprawdzić Statystyki słuchania?

Aby dostać się do swoich statystyk słuchania, wystarczy:

uruchomić aplikację Spotify,

kliknąć swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, by rozwinąć menu,

wybrać opcję "Statystyki słuchania".

I gotowe. Zobaczysz tam swoje TOP5 i inne ciekawostki.