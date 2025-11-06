Spotify odpala "małe Wrapped". Nowa funkcja już działa w Polsce
Spotify ma nową funkcję dla fanów muzyki. Pozwala ona śledzić, czego słuchamy na co dzień. Działa już w Polsce dla wszystkich użytkowników.
Statystyki słuchania w Spotify
Serwis streamingowy Spotify nie zwalnia tempa. Właśnie ruszyła funkcja "Statystyki słuchania" (Listening stats). To nowy sposób na podsumowanie nie roku, a zaledwie tygodnia.
Z nowości mogą korzystać wszyscy. Dostępna jest zarówno dla użytkowników darmowych, jak i tych z kontem Premium. Spotify potwierdza, że opcja trafia od razu do ponad 60 krajów, w tym także nad Wisłę. Sprawdziłem - u mnie ta funkcja też już się pojawiła.
Ale o co w tym chodzi? Statystyki działają trochę jak popularne playlisty Discover Weekly czy ReleaseRadar. Mają pomóc lepiej poznać własny gust muzyczny. Platforma pokaże nam TOP5 artystów i utworów z ostatnich czterech tygodni. Zaproponuje też playlisty na podstawie tego, czego słuchamy.
Co tydzień ma się też pojawić specjalny "akcent". Może to być informacja o nowym odkryciu muzycznym lub o pobiciu jakiegoś rekordu słuchania. Na pełną historię roczną musimy oczywiście poczekać na klasyczne "Wrapped".
Jak sprawdzić Statystyki słuchania?
Aby dostać się do swoich statystyk słuchania, wystarczy:
- uruchomić aplikację Spotify,
- kliknąć swoje zdjęcie w prawym górnym rogu, by rozwinąć menu,
- wybrać opcję "Statystyki słuchania".
I gotowe. Zobaczysz tam swoje TOP5 i inne ciekawostki.
Statystyki można łatwo udostępnić znajomym. Co ważne, dane aktualizują się co 24 godziny. Można więc na bieżąco śledzić swoje muzyczne nawyki. Spotify traktuje to jako idealną rozgrzewkę przed grudniowym szaleństwem, czyli Spotify Wrapped.