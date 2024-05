Elon Musk szuka ochotnika. Wszczepi mu implant do mózgu

Elon Musk rekrutuje. Neuralink, którego właścicielem jest ekscentryczny miliarder, szuka drugiej osoby, której firma wszczepiłaby implant. Pierwsza próba okazała się nieudana.

Pięć miesięcy temu, firma Neuralink wszczepiła implant mózgowy 30-letniemu Nolandowi Arbaughowi. Implant bardzo ułatwił mu funkcjonowanie, bowiem pacjent cierpi na porażenie czterokończynowe, którego nabawił się w wypadku podczas nurkowania.

Neuralink szuka ochotnika

Kilka dni temu jednak okazało się, że implant napotkał trudności i eksperyment ostatecznie się nie udał. 85% nici "cofnęło się". Oznacza to, że wydajność implantu katastrofalnie spadła. Jedynie 15% nici z elektrodami wszczepionymi do mózgu nadal działa prawidłowo.

Firma jednak nie poddaje się i szuka drogiego ochotnika. Zapewnia przy tym, że wprowadziła poprawki do algorytmu implantu.

Myślałem, że właśnie dotarłem do szczytu wspaniałej technologii, a potem wszystko zostało mi odebrane. Płakałem (...) Byłem taki szczęśliwy, że stanę się częścią czegoś tak monumentalnego. Zajęło mi kilka dni, zanim naprawdę się po tym otrząsnąłem i zdałem sobie sprawę, że wszystko co zrobiłem do tej pory, przyniesie korzyść wszystkim, którzy przyjdą po mnie.

- wyznał Arbaugh.

Według raportu Neuralink ma nadzieję przeprowadzić drugą operację w czerwcu i ma na to zielone światło od Agencji ds. Żywności i Leków, która nadzoruje badania kliniczne. Firma planuje tym razem wszczepić nici na głębokość 8n milimetrów do mózgu, zamiast na 3-5 milimetrów, jak to było w przypadku pierwszego pacjenta.

