CANAL+ z nowością w serwisie streamingowym. Trzy pakiety do wyboru

W serwisie streamingowym CANAL+ pojawiła się nowa oferta. To telewizja internetowa, stworzona z myślą o widzach, którzy chcą korzystać z tradycyjnych kanałów telewizyjnych, przez aplikację i bez dedykowanego dekodera. 

Nowa oferta TELEWIZJI INTERNETOWEJ pozwala użytkownikom CANAL+ oglądać ulubione kanały telewizyjne online w dowolnym miejscu, czasie i na niemal dowolnym urządzeniu, płacąc za dostęp w modelu subskrypcyjnym. 

TELEWIZJA INTERNETOWA CANAL+ została również rozszerzona o rozwiązania, które do tej pory kojarzyły się głównie z serwisami streamingowymi. Na większości kanałów widzowie mogą zatrzymać program w dowolnym momencie, obejrzeć nadawany na żywo materiał od początku albo cofnąć emisję nawet o kilka godzin. Dostępna jest również funkcja kontynuowania oglądania na innym ekranie, a dla bardziej wymagających przewidziano też możliwość równoczesnego śledzenia kilku kanałów, np. sportowych czy informacyjnych.

Oferta obejmuje trzy poziomy pakietów, różniących się zakresem dostępnych kanałów:

  • ENTRY+ – 19 zł/mies. – 49 kanałów 
  • RELAX+ – 29 zł/mies. – 68 kanałów
  • EXTRA+ – 59 zł/mies. – 126 kanałów 

Jak zapowiada CANAL+, oferta będzie sukcesywnie poszerzana o kolejne kanały.

Promocja na start

Wraz ze startem TELEWIZJI INTERNETOWEJ CANAL+ przygotował promocję dla nowych klientów: w cenie 19 zł miesięcznie otrzymują oni dostęp do pakietu RELAX+, obejmującego 68 kanałów (zamiast standardowych 49 kanałów). Promocja ma charakter czasowy.

Z nowej oferty mogą skorzystać również obecni użytkownicy pakietów CANAL+ Seriale i Filmy oraz CANAL+ Super Sport. W ramach swojej subskrypcji otrzymują oni dostęp do kanałów z pakietu ENTRY+, a także możliwość dokupienia pakietów rozszerzających ofertę o większą liczbę kanałów telewizyjnych z pakietów RELAX+ lub EXTRA+.

W miejsce dotychczasowego pakietu Fun&News wprowadzony został pakiet EXTRA+, dostępny obecnie w promocyjnej cenie. Dotychczasowi posiadacze pakietu Fun&News będą mogli z niego korzystać bez zmian do momentu przerwania opłaty za subskrypcję.

By skorzystać z oferty, wystarczy wejść na stronę https://pl.canalplus.com/oferta-online i wybrać interesujący pakiet.

