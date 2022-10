Windows. Nowa aktualizacja to ogromne ułatwienie dla każdego

Windows 11 doczekał się ważnej funkcji, która powinna być dużym ułatwieniem dla każdego użytkownika systemu operacyjnego.

Miesiąc temu Windows 11 otrzymał dużą aktualizację, określaną mianem 22H2. Początkowo Microsoft zapowiadał, że razem z nią system zostanie wzbogacony o ważną nowość, która powinna być dużym ułatwieniem dla wszystkich użytkowników. Ostatecznie wprowadzenie owej nowości zostało opóźnione, ale tylko do dzisiaj. Nowa aktualizacja jest już dostępna.

Zakładki w explorerze Windows 11

Ta nowość to zakładki w Eksploratorze Plików systemu operacyjnego. Do tej pory każde okno musieliśmy otwierać osobno, co nie było szczególnie wygodne. Pomyślcie, że to samo musielibyśmy robić w przeglądarkach internetowych i każda strona musiała być otwarta w osobnym oknie. Na szczęście to już przeszłość, przynajmniej dla użytkowników Windowsa 11.

Nowa aktualizacja pozwala na otwieranie zakładek w Eksploratorze Plików. Dzięki temu możemy mieć otwarte tylko jedno okno, a w nim właśnie zakładki z różnymi folderami. Powinno to być duże ułatwienie dla każdego, kto często przegląda zawartość własnego dysku i przenosi pliki z miejsca na miejsce.

Jednak nie jest to jedyna nowość, którą wprowadza nowa aktualizacja. Microsoft przywrócił możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy na Pasek Zadań, aby stamtąd włączyć Menadżera Zadań. Opcja ta jest dostępna w Windows 10, ale wielu użytkownikom brakowało jej w jedenastce. Poza tym pojawiło się nowe menu Paska Zadań, które pozwala podejrzeć aplikacje, które się na nim nie zmieściły.

Aktualizacja oznaczona jest jako KB5019509 i na ten moment jest opcjonalna, więc trzeba ją zainstalować ręcznie.

Zobacz: Office znika. Microsoft zrywa z historyczną marką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag