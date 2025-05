Masz tę przystawkę TV? Lepiej jak najszybciej ją zaktualizuj

Ważna aktualizacja dla Nvidia Shield TV i TV Pro

Najważniejszą nowością jest obsługa gier w 120 FPS i 1080p w ramach usługi Nvidia GeForce Now, dającej dostęp do strumieniowania tytułów w chmurze, przy połączeniu biblioteki ze Steam czy Xbox Game Pass Ultimate. Limit 120 FPS i 1080p jest podyktowany przez złącze HDMI 2.0 użyte w Nvidia Shield TV i TV Pro. Aby korzystać z tej rozdzielczości i odświeżania, wystarczy więc telewizor lub monitor ze standardem HDMI 1.4 (chociaż nie każdy monitor z tym złączem zagwarantuje 120 Hz), a więc są to wymogi naprawdę niewielkie w 2025 r.