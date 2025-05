Xbox wraca do działań. Ucieszą się fani starszych gier

Xbox wznawia prace nad programem kompatybilności wstecznej

W roku 2015 Xbox ogłosił wprowadzenie kompatybilności wstecznej dla Xbox One, w ramach której można było korzystać z gier z pierwszego Xboxa oraz Xboxa 360. Program ten trwał od 2015 do 2021 roku i objął także obecnie dostępne konsole Xbox Series X/S, a w jego ramach przybyło kilkaset gier. Zaletą tego rozwiązania była obsługa nośników fizycznych (do rozpoznawania licencji), jak i brak dodatkowych kosztów, co w epoce płatnych aktualizacji było miłą odmianą. Oprócz tego z czasem Microsoft wprowadził dwie inne istotne funkcje – FPS Boost, która podwajała klatki z 30 do 60 FPS w wybranych grach, a Auto HDR wprowadzał algorytmiczny HDR do gier, które oryginalnie go nie obsługiwały. Dzięki temu wiele tytułów – szczególnie tych znanych z technicznych czkawek (patrzymy na was, Fallout 3 i Fallout New Vegas) zyskało nowe życie, oferując 4K przy 60 FPS.