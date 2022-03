Rewolucja nadeszła. Microsoft wprowadza nowe rozwiązanie dla graczy PC

Zapowiadana przez Microsoft rewolucja w grach na PC-ty w końcu nadeszła. Firma Redmond wprowadza do Windowsa rozwiązanie o nazwie DirectStorage.

W 2020 roku Microsoft zapowiedział, że gry na PC-tach wkrótce przejdą małą rewolucję i zaczną korzystać z możliwości dostępnych do tej pory jedynie w konsolach Xbox Series X/S. W rzeczywistości musieliśmy na to poczekać aż do teraz, bo właśnie debiutuje DirectStorage.

Microsoft DirectStorage w Windows 10 i 11

Microsoft ogłosił, że technika DirectStorage jest już dostępna w systemach Windows 10 oraz Windows 11. To rozwiązane znane z najnowszej konsoli firmy z Redmond, które między innymi poprawi czas ładowania gier. Musicie wiedzieć, że aktualnie, nawet jeśli macie szybki dysk SSD NVMe, to gry na Windowsie nie są w stanie w pełni go wykorzystać. DirectStorage ma to zmienić.

Czym jest DirectStorage? To nowe API do obsługi zapisu i odczytu danych. Obsługuje równoległe zapytania (a nie sekwencyjne, jak do tej pory), a poza tym pozwala na bezpośrednie przesyłanie informacji między szybkim dyskiem SSD NVMe, a pamięcią VRAM karty graficznej (pomijając w całym tym procesie procesor komputera).

To przełoży się na dużo szybsze przetwarzanie danych. Oznacza to między innymi krótsze czasy ładowania i możliwość budowania przez deweloperów większych i bardziej rozbudowanych światów. DirectStorage zadziała zarówno na Windows 10, jak i Windows 11, chociaż Microsoft twierdzi, że lepszym rozwiązaniem jest nowszy system.

Z DirectStorage jest jednak jeden problem. Każda gra musi być napisana z myślą o tym rozwiązaniu, co w praktyce oznacza, że aktualnie nie ma produkcji, które są w stanie skorzystać z tej technologii. Wiemy, że 11 października zadebiutuje gra Forspoken, która jako pierwsza ma wykorzystywać DirectStorage na PC-tach. Poza tym nie obejdzie się bez szybkiego dysku SSD. Najlepsze będą modele NVMe, ale nawet na półprzewodnikowych nośnikach SATA mamy dostrzec znaczącą różnicę.

