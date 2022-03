NVIDIA będzie rozdawać karty graficzne za darmo

Potrzebujesz nowej karty graficznej? NVIDIA chętnie da Ci ją za darmo! I to jeden z najwydajniejszych modeli na rynku, czyli GeForce RTX 3090. Wystarczy wziąć udział w nadciągającej konferencji GTC 2022.

Sytuacja na rynku kart graficznych w ostatnich miesiącach uległa dużej poprawie. W sklepach bez problemu można znaleźć już modele zarówno od AMD, jak i NVIDII z różnych półek wydajnościowych. Co więcej ich ceny nie są tak zawyżone jak jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Oczywiście do wartości sugerowanych przez producentów nadal im daleko, ale utrzymująca się tendencja spadkowa nastraja pozytywnie.

Do wygrania będzie osiem układów GeForce RTX 3090

Jeden z gigantów na rynku GPU, który ma około 85% udziałów rynku, szykuje się do swojego dużego wydarzenia. Mowa oczywiście o NVIDII oraz Graphic Technology Conference 2022, nazywanym w skrócie GTC. Jest to konferencja, która ma się odbywać 21 marca. Poświęcona ona będzie sztucznej inteligencji, grafice komputerowej, nauce o danych, uczeniu maszynowym oraz maszynach autonomicznych.

Z tej okazji Zieloni przygotowali wyjątkową akcję promocyjną. NVIDIA planuje rozdać przynajmniej osiem topowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3090, które będą osobiście podpisane przez samego CEO - Jensena Huanga. Wystarczy brać udział w GTC 2022 by mieć szansę na wygraną. Jest to proste, bo większość tegorocznej konferencji odbywa się online.

Chociaż darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, to pojawia się kilka pytań. Po pierwsze Graphic Technology Conference nigdy nie było poświęcone konsumenckim układom GeForce GTX/RTX - czemu więc do wygrania jest GeForce RTX 3090? A skoro już mowa o cywilnych kartach graficznych to czemu nie zdecydowano się na topowego, mającego lada moment mieć premierę GeForce RTX 3090 Ti?

Oczywistym wyborem powinien być układ NVIDIA RTX Ampere do stacji roboczych. Bądźmy jednak szczerzy - to wzbudziło by mniejsze zainteresowanie konsumentów i mniejszy szum medialny. Co więcej Zieloni mogą po prostu nie mieć ich na stanie, sprzedając na pniu wszystko co tylko wyprodukują.

