NVIDIA GA102F, czyli nowy i tajemniczy układ graficznych

Znany data miner pochwalił się kolejnym ciekawym znaleziskiem. W najnowszej aktualizacji popularnego programu diagnostycznego natrafiono na informacje o nowym rdzeniu graficznym od NVIDII.



Premiera nowej karty graficznej od NVIDII, czyli modelu GeForce RTX 3090 Ti, zbliża się wielkimi krokami. Najwydajniejszy i najdroższy model obecnej generacji ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Również AMD planuje odświeżyć swoje portfolio i wydać niedługo Radeon RX 6x50 XT. Swoje pięć gorszy dorzuci także Intel.

NVIDIA GA102F, czyli wielka niewiadoma

Wygląda jednak na to, że Zieloni mają w zanadrzu coś jeszcze. Niespodziewanie w sieci pojawiły się bowiem informacje o nieznanym do tej pory rdzeniu. Nosi on oznaczenie NVIDIA GA102F.

Nowe GPU pojawiło się w popularnym programie diagnostycznym AIDA64, a więc informacja o nim pochodzi wprost od NVIDII. Nazwę "wygrzebał" w informacji dot. najnowszej aktualizacji znany nam już momomo_us.

NVIDIA jest największym na świecie dostawcą procesorów graficznych, który posiadaniu około 85% rynku. Z tego powodu firma może pozwolić sobie na luksus opracowywania GPU przeznaczonych do bardzo konkretnych zastosowań. Mimo wszystko taki proces to koszt dziesiątek lub nawet setek milionów dolarów.

Tym samym dziwi, że u schyłku życia rodziny NVIDIA Ampere, która miała być zwieńczona modelem GeForce RTX 3090 Ti z ogromnym rdzeniem GA102 pojawia się nowy układ. Zwłaszcza, że generacja Ada Lovelace majaczy na horyzoncie, a Zieloni do tej pory nie dodawali do oznaczeń GPU pojedynczych liter.

Czym więc będzie NVIDIA GA102F? Pozostaje tylko gdybanie. Może być to po prostu GA102 z drobnymi zmianami, które zwiększają uzysk podczas produkcji. W grę wchodzi też wersja GPU skierowana do centrów danych, a więc podatna na wysokie temperatury i ciągłe obciążenie. Nie można też wykluczać rdzenia, który trafi do układów dla górników kryptowalut lub wręcz przeciwnie - rdzeń ze specjalnymi blokadami.

