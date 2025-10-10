Tesla zapewni Muskowi miliardy. Nie musi być nawet misji na Marsa

Porównanie z lotem człowieka na Marsa

Tuż po ogłoszeniu nowego porozumienia pomiędzy Muskiem i pozostałymi udziałowcami Tesli, Ci ostatni zapowiadali, że najbogatszy człowiek świata dostanie sowite wynagrodzenie tylko w przypadku realizacji bardzo ambitnych celów, które sami porównywali z lotem człowieka na Marsa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Reuters dotarł do szczegółów tego porozumienia, z których wynika jednak, że przynajmniej część tych celów związana z wypłatę kilkudziesięciu miliardów dolarów wcale nie wydaje się być aż tak ambitna. Eksperci twierdzą wręcz, że dla Muska powinna to być bułka z masłem.

Przykładem, jaki podają dziennikarze Reutersa, jest wycena Tesli. Musk musi utrzymać wzrost cen akcji firmy na poziomie 6,4% rocznie. Na pierwszy rzut oka cel ten wydaje się być ambitny. Jednak jeśli porównamy ten oczekiwany wzrost ze średnim wzrostem wyceny firm notowanych na amerykańskiej giełdzie, który w ciągu ostatnich 30 lat wyniósł średnio 13,2%, wzrost o 6,4% nie wydaje się już aż tak ambitnym celem.

Kolejny cel to sprzedaż Tesli

Kolejnym ciekawym celem jest poziom sprzedaży samochodów. Musk musi średnio sprzedawać 1,2 miliona samochodów Tesli rocznie. Za realizację tego celu może dostać nawet 8,2 miliarda dolarów premii w akcjach firmy. Teoretycznie kolejny ambitny cel. Wystarczy jednak wspomnieć, że Tesla w 2024 sprzedała nieco ponad 1,7 miliona samochodów aby zdać sobie sprawę, że to kolejny cel, który na papierze nie wydaje się być aż tak trudny do zrealizowania.