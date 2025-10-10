Tesla zapewni Muskowi miliardy. Nie musi być nawet misji na Marsa
Elon Musk wynegocjował niedawno z zarządem Tesli ogromny pakiet premii, który ma go zatrzymać na stanowisku prezesa oraz zmotywować do dalszego rozwoju firmy. Według prasowych doniesień amerykański miliarder może na tym zarobić nawet 878 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat.
Porównanie z lotem człowieka na Marsa
Tuż po ogłoszeniu nowego porozumienia pomiędzy Muskiem i pozostałymi udziałowcami Tesli, Ci ostatni zapowiadali, że najbogatszy człowiek świata dostanie sowite wynagrodzenie tylko w przypadku realizacji bardzo ambitnych celów, które sami porównywali z lotem człowieka na Marsa.
Reuters dotarł do szczegółów tego porozumienia, z których wynika jednak, że przynajmniej część tych celów związana z wypłatę kilkudziesięciu miliardów dolarów wcale nie wydaje się być aż tak ambitna. Eksperci twierdzą wręcz, że dla Muska powinna to być bułka z masłem.
Przykładem, jaki podają dziennikarze Reutersa, jest wycena Tesli. Musk musi utrzymać wzrost cen akcji firmy na poziomie 6,4% rocznie. Na pierwszy rzut oka cel ten wydaje się być ambitny. Jednak jeśli porównamy ten oczekiwany wzrost ze średnim wzrostem wyceny firm notowanych na amerykańskiej giełdzie, który w ciągu ostatnich 30 lat wyniósł średnio 13,2%, wzrost o 6,4% nie wydaje się już aż tak ambitnym celem.
Kolejny cel to sprzedaż Tesli
Kolejnym ciekawym celem jest poziom sprzedaży samochodów. Musk musi średnio sprzedawać 1,2 miliona samochodów Tesli rocznie. Za realizację tego celu może dostać nawet 8,2 miliarda dolarów premii w akcjach firmy. Teoretycznie kolejny ambitny cel. Wystarczy jednak wspomnieć, że Tesla w 2024 sprzedała nieco ponad 1,7 miliona samochodów aby zdać sobie sprawę, że to kolejny cel, który na papierze nie wydaje się być aż tak trudny do zrealizowania.
Według wyliczeń Reutersa Musk może zarobić nieco ponad 50 miliardów dolarów, realizując tylko te najłatwiejsze cele związane głównie z normalnym prowadzeniem firmy. W porównaniu z wynagrodzeniem pozostałych prezesów największych światowych korporacji prezes Tesli zarobi ogromne pieniądze. Do tej pory poza nim najwięcej ze swojej pracy wyciągnął właściciel i prezes Meta, Mark Zuckerberg. W jego przypadku mówimy jednak o kwocie “zaledwie” 5,8 miliarda dolarów.