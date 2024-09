Lidl szaleje. Sprzęt znanej marki do wyrwania za bezcen

Lidl przygotował świetną promocję na sprzęt znanej marki. Już niedługo będzie on dostępny za ułamek ceny.

Lidl opublikował najnowszą gazetkę promocyjną, która zacznie obowiązywać od poniedziałku (30 września). Szczególnie ciekawie prezentuje się oferta, którą sklep przygotował na sprzęt znanej i cenionej marki Zelmer.

Odkurzacz pionowy w Lidl

Od kolejnego poniedziałku (30 września) w sklepach Lidl pojawi się odkurzacz pionowy Zelmer ZSVC111 o mocy 600 W. Jest on wyposażony w zbiornik na kurz o pojemności 800 ml, przewód o długości aż 5 metrów, filtra HEPA oraz elektroszczotkę. Cena? Zaledwie 129 zł, więc zakup nie nadszarpnie przesadnie domowego budżetu.

Na papierze wygląda to całkiem nieźle. Wiadomo, że nie będzie to topowy sprzęt w swojej kategorii, ale może być świetnym uzupełnieniem np. dla robota sprzątającego, który czasami może czegoś nie doczyścić lub nie chcemy go włączać do niewielkiego zabrudzenia. Przede wszystkim Zelmer ZSVC111 to niedrogi odkurzacz, i to tak naprawdę jest jego największą zaletą.

Promocja dostępna będzie w sklepach Lidl i poniedziałku 30 września.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: Lidl