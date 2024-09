Hit Biedronki powrócił. Za taką cenę, naprawdę warto wypróbować

Biedronka dba o swoich klientów. Do sklepu internetowego Biedronka Home powrócił produkt, który od dawna cieszy się dużym uznaniem. Doceniamy go zwłaszcza podczas weekendów, ale nie tylko.

Alkomat z Biedronki to użyteczny gadżet elektroniczny, który zaciekawi głównie kierowców, ale nie tylko. To niewielki sprzęt, który warto mieć zawsze pod ręką. W sklepie internetowym możemy go teraz dostać w bardzo zachęcającej cenie - zamiast 129 złotych, zapłacimy za niego jedyne 79 złotych. Promocyjna cena obowiązuje od 22 września do 6 października.

Alkomat elektroniczny Xblitz Spirit 2, półprzewodnikowy

Alkomat elektroniczny XBLITZ Spirit 2 to urządzenie stworzone z myślą o każdym odpowiedzialnym kierowcy. Wyposażony w nowoczesny, półprzewodnikowy czujnik zapewnia dokładne i szybkie pomiary zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzięki intuicyjnej obsłudze jednym przyciskiem urządzenie jest niezwykle łatwe w użyciu.

Marka: XBLITZ

Materiał: plastik

Kolor: czarny

Wymiary: 4,4 x 1,9 x 12,4 cm

Waga: 0,093 kg

Ilość elementów: 6

Opis elementów: alkomat, 5 ustników

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: bateryjne 2 x 1,5 V (AA)

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka