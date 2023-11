Leroy Merlin szaleje. Elektronika znanej marki za ułamek ceny

Markety budowlane stawiają obecnie na dekoracje i ozdoby świąteczne, ale wśród nich można znaleźć też elektronikę za ułamek ceny. Leroy-Merlin kusi osoby chcące zadbać o bezpieczeństwo.

W nowej gazetce Leroy-Merlin ponownie można znaleźć urządzenia marki EZVIZ. Sieć promuje trzy urządzenia, które ułatwią monitorowanie domu i obejścia.

Kamery w Leroy-Merlin

Wewnątrz sprawdzi się inteligentna kamera obrotowa EZVIZ C6N, którą można połączyć z domową siecią Wi-Fi. Kamera została wyposażona w obudowę, która pozwala jej na ruch, możliwość śledzenia poruszających się obiektów oraz możliwość obserwacji w nocy dzięki podczerwieni. Warto wiedzieć, że kamera ma także tryb zachowania prywatności i może zasłaniać domowników. Jej cena to 109 zł.

Na zewnątrz warto zamontować kamerę odporną na warunki pogodowe, na przykład EZVIZ H3C. To kamera 2K wyposażona w Wi-Fi, zdolna do detekcji sylwetki człowieka oraz kolorowej obserwacji nocnej (ma własne oświetlenie). Jej cena to 159 zł.

W niektórych sklepach można kupić także przeceniony gadżet do każdych drzwi – inteligentny wizjer i dzwonek EZVIZ HP4. Jego cena to 399 zł, jest więc o 100 zł tańszy niż zwykle.

Urządzenia ma Wi-Fi i pozwala na połączenie audio-wideo ze smartfonem, zastąpi więc wideofon. Zamiast sięgać do „judasza”, można skorzystać z kolorowego ekranu 4,3", który można zamontować w dogodnym miejscu. Wizjer ma obiektyw o kącie widzenia aż 155° i tryb nocny (podczerwień).

Źródło zdjęć: PhotoRK / Shutterstock, Leroy-Merlin

Źródło tekstu: własne, Leroy-Merlin