Zapomnij o ładowarce. Ta listwa ma 4 porty USB i jest w promocji

Rozwiązaniem tego problemu może być listwa od LDNIO. Ta oferuje 4 gniazda 230 V, oraz cztery porty USB-A, które oferują moc do 17 W. Sama listwa cechuje się wytrzymałością do 2500 W. Dodatkowo jest ona ognioodporna do aż 750 stopni Celsjusza. I to za 49,99 złotych.