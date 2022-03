Xiaomi zaszalało! Tego w robotach sprzątających jeszcze nie było

Xiaomi zaprezentowało nowe roboty sprzątające. Najwyższy model pozwala na prowadzenie rozmów z innymi użytkownikami.

Xiaomi poszerza ofertę sprzętów AGD o nowe roboty sprzątające. Wyższy model wyróżnia się na tle konkurencji tym, że pozwala na prowadzenie rozmów z innymi domownikami, dzięki wbudowanej kamerze z mikrofonem.

Xiaomi — nowe roboty sprzątające

Dwa nowe roboty sprzątające w ofercie Xiaomi to modele Roborock G10S oraz G10SPro. Oba wyposażone są w akumulatory o pojemności 5200 mAh oraz stację ładowania. Odkurzacze, przy spadku poziomu energii, same wracają do bazy, aby się naładować, ale to już dzisiaj absolutny standard.

Odkurzacze oferują moc ssącą na poziomie 5100 Pa, a mop emituje do 3000 wibracji sonicznych na minutę, co ma poprawiać efekt czyszczenia podłóg. Dużą zaletą ma być sama stacja dokująca, która nie tylko automatycznie opróżnia zbiornik na zanieczyszczenia, ale też czyści szmatkę mopującą. Dodatkowo producent pozwala dokupić akcesoria do suszenia mopa na ciepło oraz opróżniania zbiornika na wodę.

W tym miejscu warto wspomnieć o wyższym modelu Xiaomi Roborock G10SPro, który wyposażony jest we wbudowaną kamerę z mikrofonem. Ta pozwala na prowadzenie rozmów z innymi domownikami. Nie wiem, czy to przydatna funkcja, ale na pewno ciekawa i innowacyjna.

Na ten moment oba modele dostępne są w Chinach, ale w niedalekiej przyszłości powinny trafić na inne rynki, w tym także do Europy. Ceny to 4799 juanów za model Xiaomi G10S orz 5699 juanów za Xiaomi G10SPro. To odpowiednio 3160 oraz 3760 zł według aktualnego kursu.

