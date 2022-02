Komputer odporny na kurz i wodę? Tak, z wentylatorami Akasa OTTO

Akasa OTTO to wentylatory komputerowe mogące pochwalić się stopniem ochrony IP68. Innymi słowy są pyłoszczelne i gotowe do zanurzenia w wodzie. Prócz tego oferują wysoką wydajność przy bardzo dobrej kulturze pracy.

Komputery służą nie tylko do zabawy, ale również pracy. Nie zawsze jest jednak ona biurowa, a urządzenie musi czasami pracować w trudnych warunkach jak warsztat. Sporo tam kurzu, a wilgotność jest wysoka. Z tego powodu firma Akasa postanowiła zaoferować ciche, wydajne, ale i odporne wentylatory z serii OTTO.

Akasa OTTO to wydajne wentylatory z normą IP68

Pierwszy model to Akasa OTTO SC12, czyli 120-milimetrowa propozycja dedykowana radiatorom i chłodnicom. Mamy tutaj do czynienia z wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym oraz dziewięcioma łopatkami, które pracują z prędkością do 2000 obrotów na minutę.

Przekłada się to na przepływ powietrza do 95,68 CFM przy ciśnieniu do 3,84 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy od 7,1 do 30,2 dB(A). Przewidywana żywotność to do 80 000 godzin ciągłej pracy.

Druga propozycja to Akasa OTTO SF12, czyli ponownie model 120-milimetrowy ale zaprojektowany jako wentylator do obudowy. Główna różnica to inaczej wyprofilowane łopatki, acz ich liczba pozostała bez zmian. Tajwańczycy oferują również nadal podwójne łożysko kulkowe oraz maksymalną prędkość do 2000 RPM.

Dokładne parametry wyglądają jednak nieco inaczej - wzrósł minimalnie przepływ powietrza do 97,02 CFM, przy nieznacznie niższym ciśnieniu do 3,69 mmH20. Jest też odrobinę głośniej, bowiem deklarowana kultura pracy to od 7,1 do 31,7 dB(A). Przewidywana żywotność to nadal do 80 000 godzin ciągłej pracy.

Wentylatory Akasa OTTO trafiły już do pierwszych sklepów. Ich sugerowana cena w Europie to 26 euro, czyli około 117 złotych. Objęte są 2-letnią gwarancją producenta. W zestawie dostajemy gumowe kołki montażowe, które mają zapobiegać przenoszeniom wibracji na obudowę.

Zobacz: Thermalright prezentuje cooler, któremu niestraszny żaden procesor

Zobacz: Pracownik AMD potwierdza nietypową budowę nowych kart graficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Akasa

Źródło tekstu: Akasa, oprac. własne