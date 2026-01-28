Sprzęt

UOKiK na tropie zmowy. Przeszukanie u znanego producenta sprzętu

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające ws. potencjalnej zmowy cenowej na rynku IT, RTV i AGD. Urząd zlecił między innymi przeszukanie w siedzibie znanego producenta sprzętu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:37
0
UOKiK na tropie zmowy cenowej

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarły sygnały, z których wynikało, że mogło dojść do zmowy cenowej, która ograniczała konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Miała ona dotyczyć wielu popularnych produktów, w tym komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy oraz suszarek do włosów.

Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek. Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań.

powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W związku ze sprawą, za zgodą sądu i przy asyście policji odbyły się przeszukania u trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętów AGD, RTV i IT w Polsce. Mowa o firmach AB, Action oraz GT Group Tomaszek. Poza tym odbyło się również przeszukanie w siedzibie firmy Beko. 

Postępowanie na razie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym firmom. Jeśli potwierdzą się doniesienia, to wtedy postawione zostaną zarzuty konkretnym podmiotom. W takim wypadku będzie im grozić kara w wysokości 10 proc. obrotu. Dodatkowo ukarani mogą być menadżerowie odpowiedzialny za zawarcie zmowy. Oni mogą zostać ukarani kwotą nawet 2 mln zł.

