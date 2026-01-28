UOKiK na tropie zmowy. Przeszukanie u znanego producenta sprzętu

UOKiK na tropie zmowy cenowej

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarły sygnały, z których wynikało, że mogło dojść do zmowy cenowej, która ograniczała konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Miała ona dotyczyć wielu popularnych produktów, w tym komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy oraz suszarek do włosów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek. Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań. powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W związku ze sprawą, za zgodą sądu i przy asyście policji odbyły się przeszukania u trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętów AGD, RTV i IT w Polsce. Mowa o firmach AB, Action oraz GT Group Tomaszek. Poza tym odbyło się również przeszukanie w siedzibie firmy Beko.