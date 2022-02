AMD naśladuje Intela? Procesory Ryzen 7000 zaoferują układy graficzne

Nadciągające procesory AMD Ryzen 7000 zaoferują nam całe zatrzęsienie nowości. Część z nich będzie przełomowa, a inne rozwiązania to gonienie jednostek Intel Alder Lake-S. Tak czy siak doczekamy się wreszcie zintegrowanych układów graficznych.

Przez wiele, wiele lat na rynku procesorów komputerowych liczył się tylko jeden producent - Intel. AMD chociaż było obecne, to porażka związana z Bulldozerami w 2011 roku wpędziła firmę w poważne tarapaty. Czerwoni jednak odrodzili się jak feniks z popiołów w 2017 roku, a wszystko za sprawą rodziny procesorów AMD Ryzen.

AMD Ryzen 7000 będą wymagać nowych płyt głównych

Obecnie w sklepach kupić można procesory AMD Ryzen 5000, ale wielkimi krokami zbliża się generacja Ryzen 7000. Chwila, a co z numerem 6000? Te również się pojawią, ale tylko w laptopach. Skupmy się jednak na rynku komputerów stacjonarnych, bo to tutaj czeka nas sporo zmian.

AMD Ryzen 7000, czyli rodzina o nazwie kodowej "Raphael", ma korzystać z architektury Zen4 i dysponować nawet 16 rdzeniami. Nowe procesory będą jednak wymagały nowych płyt głównych, a wszystko za sprawą zmiany gniazda. Dotychczasowy socket AMD AM4 odejdzie do lamusa, a zastąpi go AMD AM5.

Sporą zmianą będzie również dodanie do procesorów Ryzen tak zwanego iGPU, czyli zintegrowanego układu graficznego. Do tej pory było to zarezerwowane tylko dla nielicznych jednostek z dopiskiem "G". Najnowsze informacje wskazują, że będzie to architektura AMD RDNA2 wyposażona w 4 jednostki CU z taktowaniem 1,1 GHz. To powinno przełożyć się na wydajność około 0,5 TFLOPów w obliczeniach pojedynczej precyzji.

To niewiele - nadciągająca przenośna konsola również z układem od AMD, czyli Valve Steam Deck, ma mieć wydajność do 1,6 TFLOPów. Tak czy siak iGPU w procesorach AMD Ryzen 7000 to wystarczająco do wyświetlania pulpitu, przeglądania internetu, oglądania filmów i seriali czy grania w starsze, prostsze gry.

Co więcej taki krok pozwoli na zdobycie Czerwonym kolejnych klientów. Do tej pory osoby korzystające z komputerów bez dedykowanej karty graficznej zmuszone były do korzystania z rozwiązań od Intela. Mowa tu głównie o maszynach do pracy biurowej czy komputerach do szkół i uczelni.

Na koniec warto przypomnieć, że AMD Ryzen 7000 pozwoli nadgonić to co zaoferowały procesory Intel Alder Lake-S. Tym samym konsumenci stawiający na AMD dostaną wreszcie obsługę pamięci RAM typu DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0, który jest dwukrotnie wydajniejszy od dotychczasowego PCI Express 4.0.

