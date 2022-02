Górnicy kryptowalut w odwrocie? Ceny układów graficznych spadają

To koniec kryptowalutowego szaleństwa? Kolejne karty graficzne tanieją w sklepach, a ich ceny są rekordowo niskie. Układy stworzone z myślą o górnikach osiągają nawet niespotykane od dawna wartości sugerowane przez producentów.

Kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że ceny kart graficznych od AMD oraz NVIDII są rekordowo niskie. Chociaż daleko im do sugerowanych przez producentów wartości, to tak czy siak od wielu miesięcy nie było tak tanio. Wygląda na to, że ten trend ma się utrzymać i czeka nas wreszcie powrót do normalności na rynku GPU.

Drogi prąd zdaje się wykańczać górników krytpowalut

Wysokie ceny prądu w całej Europie oraz dużo niższa cena za najpopularniejsze kryptowaluty niż jeszcze pod koniec ubiegłego roku zniechęca do wydobycia cyfrowego złota. Wykruszają się domorośli górnicy, a duże podmioty zajmujące się tym profesjonalnie przestają rozszerzać swoje kopalnie i skupywać wszystko "jak leci" ze sklepów. Na portalach aukcyjnych pojawiły się też już pierwsze pokoparkowe karty graficzne.

Ma to odbicie w cenach ustalanych przez sklepy. Najbardziej jaskrawym chyba przykładem jest układ Sapphire GPRO X080, czyli propozycja oparta na architekturze AMD RDNA2 i stworzona z myślą o górnikach kryptowalut. Nie nadaje się do grania, ale oferuje dość wysoki hashrate względem swojego poboru mocy.

Mowa o rdzeniu AMD NAVI 22 wyposażonym w 2304 procesory strumieniowe z taktowaniem 2132 MHz. Całość dopełnia 10 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 160-bitowej szynie danych i interfejsie PCI Express 4.0.

Górniczy układ dostępny był do tej pory w Europie w cenie ponad 1200 euro, czyli równowartości około 5440 złotych. Jednak w niecałe dwa tygodnie, zaledwie względem stycznia 2022, wartość spadła i utrzymuje się od dłuższego czasu na poziomie 765 euro, czyli około 3469 złotych. Jest to cena sugerowana przez Sapphire.

Co to znaczy? Potwierdza to tylko wcześniejsze obserwacje i przypuszczenia - drogi prąd nie służy górnikom krytpowalut. Jeśli cena głównych walut nagle nie zacznie rosnąć to można wreszcie spodziewać się powrotu do normalności, a więc i tanich kart graficznych od AMD oraz NVIDII.

