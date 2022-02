W końcu przełom w cenach kart graficznych! Są rekordowo niskie

Ceny niektórych kart graficznych są rekordowo niskie. Chociaż nadal nie wróciły do poziomu rekomendowanych, to tak tanio nie było już od wielu miesięcy.

Jest dobrze! Ceny kart graficznych cały czas spadają i już w tym momencie, w przypadku niektórych modeli, są rekordowo niskie. Co więcej, poprawia się ich dostępność, co daje nadzieję na przyszłość.

Ceny kart graficznych rekordowo niskie

Kolejny raport przygotował niemiecki serwis 3DCenter, który od wielu miesięcy analizuje ceny kart graficznych w największych sklepach u naszych zachodnich sąsiadów. To największy rynek hardware'owy w Europie, więc dobrze oddaje to, co dzieje się także u nas.

W porównaniu z poprzednim raportem z 23 stycznia, ceny kart graficznych ponownie spadły. Poprawa jest rekordowo wysoka. W przypadku modeli NVIDIA GeForce RTX 30 ceny są niższe aż o 20 punktów procentowych i wynoszą w tym momencie średnio 157 procent cen rekomendowanych.

Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku kart AMD Radeon RX 6000, których cena spadła w ciągu 3 tygodni o 18 punktów procentowych. W tym momencie za modele z czerwonym logo trzeba zapłacić średnio 145 procent ich ceny MSPR. To najniższy poziom od wielu miesięcy.

Z kartami graficznymi będzie coraz lepiej?

Duży wpływ na te spadki mają ceny Ethereum. Kurs kryptowaluty mocno poleciał w ostatnich tygodniach, co przełożyło się na mniejsze zainteresowanie ze strony górników. Poprawiła się też dostępność kart graficznych. Poszczególnych modeli jest więcej w sklepach, co też ma pozytywny wpływ na ich cenę.

Pozostaje mieć nadzieję, że trend ten się utrzyma i w kolejnych tygodniach ceny wrócą do normalności. Biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich miesiącach, już poziom 120 procent cen MSRP byłby niczym gwiazdka z nieba.

