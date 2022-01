Jest dobrze! Ceny kart graficznych zaczynają spadać

W końcu, po wielu miesiącach wzrostów, ceny kart graficznych zaczęły spadać. Czy to zapowiedź lepszych, normalniejszych czasów?

Co jakiś czas niemiecki serwis 3DCenter.org przygotowuje analizę cen kart graficznych. W swoich wyliczeniach bierze kwoty z ośmiu największych sklepów u naszych zachodnich sąsiadów, czyli: Alternate, Notebooksbilliger, Caseking, Hadwarecamp24, Computeruniverse, Mindfactory, ProShop oraz Geizhals.

Raport jasno pokazuje, jak na przestrzeni miesięcy zmieniają się ceny kart graficznych. Najgorzej było w maju 2021 roku, kiedy to za modele NVIDIA GeForce RTX 30 trzeba było zapłacić nawet 300% ceny sugerowanej. Później doszło do ogromnego spadku, dzięki któremu doszliśmy do 150% MSRP. Nadal było źle, ale lepiej niż wcześniej.

Niższe ceny kart graficznych

Jednak o tamtego czasu ceny kart graficznych cały czas rosły. Wzrosty nie były duże, ale każdego miesiąca dochodziło kilka procent do kwot sugerowanych, aż doszliśmy do poziomu mniej więcej 180-190% MSRP. Trend w końcu odwrócił się wraz z początkiem 2022 roku.

Na początku stycznia doszło do pierwszej, minimalnej obniżki cen. Modele GeForce RTX 30 potaniały o 2 punkty procentowe, a Radeon RX 6000 o 5 punktów procentowych. Teraz, w drugiej połowie stycznia, obniżki są jeszcze większe. W ciągu 3 tygodni ceny kart NVIDII spadły o kolejne 8 punktów procentowych, a AMD aż o 11 punktów procentowych. Aktualnie wynoszą odpowiednio 177% oraz 167% kwoty MSRP.

To bardzo dobry sygnał! Pierwsze spadki od wielu miesięcy, nawet jeśli nieduże, to są odwróceniem niekorzystnego trendu i zapowiedzią lepszych czasów. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że za chwilę ceny znowu nie wzrosną, ale i tak mamy powodu do zadowolenia. Gdyby aktualna dynamika się utrzymała, to do normalnych cen wrócilibyśmy mniej więcej w połowie 2022 roku.

Niemcy to największy rynek hardware w Europie, więc zmiany cen u naszych zachodnich są dobrym odzwierciedleniem światowych trendów.

Źródło zdjęć: Kiklas / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 3DCenter