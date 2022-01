Wtedy poprawi się dostępność kart graficznych? Szansa na niższe ceny

Producenci kart graficznych, w tym ASRock, Power Color, Intel oraz AMD, przewidują, że w tym roku jest szansa na znaczącą poprawę dostępności GPU, a tym samym niższe ceny. Wiele w tej kwestii zależy od produkcji podłoży ABF (Ajinomoto Build-up Film).

Substraty ABF są wykorzystywane przy produkcji płytek PCB, bez których trudno wyobrazić sobie kartę graficzną. W ostatnich miesiącach ich dostępność, przez ogromne zapotrzebowanie, została mocno ograniczona. Wpłynęło to na gorszą podaż GPU, a tym samym wyższe ceny.

Jest jednak szansa, że w połowie 2022 roku sytuacja zacznie się poprawiać. Producenci zorientowali się, że w tej kwestii są duże niedobory i już jakiś czas temu podjęli odpowiednie kroki.

Kontynuujemy — szczególnie jeśli chodzi o substrat, myślę, że w branży doszło do niedoinwestowania. Skorzystaliśmy więc z okazji, aby zainwestować w pewną produkcję substratów przeznaczoną dla AMD i będzie to coś, co nadal będziemy robić w przyszłości.