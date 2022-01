Pracownik AMD ujawnił powody słabej wydajności RX 6500 XT

Karta graficzna Radeon RX 6500 XT zebrała fatalne recenzje. Czemu jest to tak mało udany model? Światło na to rzucił pracownik AMD.

Karta graficzna AMD Radeon RX 6500 XT nie została najlepiej przyjęta przez graczy i recenzentów. Modelowi obrywa się między innymi za słabą wydajność, tylko 4 GB pamięci VRAM, duże spadki fps-ów na PCIe 3.0, ale też brak obsługi kodeka AV1.

AMD Radeon RX 6500 XT — dlaczego?

Czemu to tak słabo wyposażona konstrukcja? Częściowe powody ujawnił John Bridgman, który pracuje w AMD. Przyznał on, że karta była opracowywana z myślą o laptopach z procesorami AMD Ryzen 6000. Te sprzętowo obsługują interfejs PCIe 4.0 oraz mają własne narzędzia do kodowania wideo, więc brak obsługi AV1 oraz gorsza wydajność na PCIe 3.0 nie były żadnym problemem.

Docelowo karta została jednak wykorzystana jako model dedykowany, a braki w specyfikacji nie zostały uzupełnione. Nie ma co ukrywać, że to model stworzony na gorsze czasy. Gdyby nie kryzys na rynku kart graficznych, to Radeon RX 6500 XT prawdopodobnie nigdy nie ujrzałby światła dziennego, a przynajmniej w takiej formie, jak dzisiaj.

Dziennikarze Tom's Hardware sugerują też, że zaledwie 4 GB pamięci VRAM na 64-bitowej szynie to też celowy cios, wymierzony w miłośników kopania kryptowalut. Z ich perspektywy taka karta jest po prostu nieopłacalna.

