Karty GeForce RTX 3090 Ti pojawiły się w sklepach. Absurdalne ceny

Pierwsze karty graficzne GeForce RTX 3090 Ti pojawiły się w zagranicznych sklepach. Zgodnie z przewidywaniami, ceny są absurdalnie wysokie.

Wygląda na to, że niedawne plotki o opóźnionej premierze karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti mogą okazać się nieprawdziwe. Można wyciągnąć takie wnioski po tym, że pierwsze autorskie modele zaczęły pojawiać się w ofercie zagranicznych sklepów.

Przy okazji potwierdziła się też ostateczna specyfikacja tego modelu. Nowa karta będzie potężna, prądożerna i bardzo droga, ale to akurat żadne zaskoczenie.

GeForce RTX 3090 Ti — specyfikacja

Zacznijmy od specyfikacji. Ta bazuje na modelu MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, więc konstrukcji fabrycznie podkręconej. Karta wyposażona jest w 10753 jednostki CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps na 384-bitowej magistrali. Taktowanie to 1880 MHz w trybie cichym oraz gamingowym, a także 1900 MHz w trybie ekstremalnym.

Karta wymaga podpięcia aż trzech 8-pinowych wtyczek zasilania. To dlatego, że deklarowane zużycie energii może sięgać aż 480 W. Z tego samego powodu producent rekomenduje użycie w komputerze z RTX 3090 Ti zasilacza o mocy aż 1000 W.

GeForce RTX 3090 Ti — cena

Karta pojawiła się też w ofercie trzech sklepów — dwóch szwajcarskich oraz jednego niemieckiego. Ceny wahają się od 3129 euro do nawet 4111 franków szwajcarskich. Po przeliczeniu na złotówki, według aktualnego kursu, daje to kwoty od 14200 do prawie 17900 zł.

Więcej na temat kart NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti mamy dowiedzieć się jeszcze w tym miesiącu, o ile plotki i przełożeniu premiery na późniejszy termin rzeczywiście są nieprawdziwe.

Źródło zdjęć: Nvidia

Źródło tekstu: wccftech