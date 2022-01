Planujesz zakup RTX 3050? Mamy dobre informacje

Jeśli planujesz zakup karty graficznej GeForce RTX 3050, to mamy dobre informacje. Dostępność ma być dużo lepsza niż w przypadku RTX 3060/3060 Ti.

Na początku stycznia NVIDIA zaprezentowała budżetową kartę graficzną GeForce RTX 3050. Ta do sprzedaży w Polsce trafi 27 stycznia w rekomendowanej cenie 1359 zł. Czy taka kwota rzeczywiście będzie widnieć w sklepach? Na 99,9 procent nie. Prawdopodobnie będzie dużo wyższa, ale może nie być aż tak źle.

RTX 3050 z lepszą dostępnością?

Z Chin docierają do nas informacje, z których wynika, że karta GeForce RTX 3050 ma być dużo lepiej dostępna niż modele RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti razem wzięte. Nie wiadomo, ile z nich trafi do Polski i jak przełoży się to na dostępność w naszym kraju. Jednak jest szansa, że ceny nie będą aż tak wysokie, jak moglibyśmy się spodziewać.

Karta GeForce RTX 3050 wyposażona jest w okrojony układ GA106 z 2560 jednostkami CUDA, 20 rdzeniami RT, 80 Tensor, 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie (224 GB/s) oraz TGP na poziomie 130 W. Rekomendowana cena w Polsce to wspominane już 1359 zł.

Zobacz: YouTuber podaje wydajność RTX 4090. Bzdura goni bzdurę

Zobacz: Nie uwierzysz, gdzie odnalazły się skradzione karty graficzne RTX 30

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech