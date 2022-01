Premiera najmocniejszej grafiki opóźnia się. Problemy sprzętowe

NVIDIA opóźnia premierę najmocniejszej karty graficznej dla graczy, czyli modelu GeForce RTX 3090 Ti. Nie wiemy, kiedy teraz trafi ona do sklepów.

W trakcie targów CES 2022 w Las Vegas NVIDIA zapowiedziała najmocniejszą (na ten moment) kartą graficzną dla graczy. O modelu GeForce RTX 3090 Ti mieliśmy usłyszeć jeszcze w tym miesiącu, a premiera była spodziewana 27 stycznia. Do niej jednak nie dojdzie.

GeForce RTX 3090 Ti opóźniony

NVIDIA, co udało się potwierdzić w kilku źródłach, opóźniła premierę karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti. Decyzja została podjęta podobno z powodów problemów sprzętowych oraz z BIOS-em. Nie wiadomo, o co dokładnie chodzi, ale patrząc na trwający kryzys z półprzewodnikami, to taka decyzja nie dziwi.

Nie wiadomo, kiedy karta miałaby zadebiutować. Premiera, jak wynika z informacji, została opóźniona na bliżej nieznany termin. To sugeruje, że problemy są poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. W najbliższych dniach powinniśmy dowiedzieć się więcej w tym temacie.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: KitGuru