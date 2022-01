Karty graficzne jeszcze droższe? NVIDIA podnosi ceny w Europie

Karty graficzne są drogie? Mogą być jeszcze droższe. NVIDIA oficjalnie podnosi ceny modeli z serii GeForce RTX 30 Founder's Edition.

Karty graficzne są drogie i to jest fakt. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym ogromne zainteresowanie kopaniem kryptowalut, kryzys na rynku układów scalonych oraz pandemia koronawirusa.

NVIDIA podnosi ceny kart graficznych

Trudno wyrokować, kiedy to szaleństwo się skończy. Może być tak, że ceny kart graficznych nigdy już nie wrócą do poprzedniego stanu i chociaż będą niższe, niż teraz, to nie tak niskie, jak bywały przed kryzysem. Widać to między innymi po podwyżkach, które dla europejskich klientów przyszykowała NVIDIA.

Zieloni oficjalnie podnieśli ceny kart graficznych z serii GeForce RTX 30. Chodzi o modele Founder's Edition, które są dostępne tylko i wyłącznie w oficjalnym sklepie NVIDII. Wzrost cen wynosi od 5 do 6,5 procent, co w praktyce przekłada się na kwoty nawet o 100 euro wyższe.

Model Stara cena Nowa Cena Podwyżka RTX 3060 Ti 419 euro 439 euro 20 euro RTX 3070 519 euro 549 euro 30 euro RTX 3070 Ti 619 euro 649 euro 30 euro RTX 3080 719 euro 759 euro 40 euro RTX 3080 Ti 1119 euro 1269 euro 70 euro RTX 3090 1549 euro 1659 euro 100 euro



To już druga podwyżka w przeciągu dwóch lat. Poprzednim razem NVIDIA podniosła ceny w styczniu 2021 roku, tłumacząc się zmianami podatkowymi. Tym razem producent twierdzi, że podwyżka to pokłosie zmieniających się kursów walut. Pocieszeniem może być fakt, że modele Founder's Edition to zaledwie kropla w morzu wszystkich sprzedawanych GPU.

Nie można jednak wykluczyć, że podwyższenie cen za modele GeForce RTX 30 Founder's Edition przełoży się również na wzrost cen konstrukcji firm trzecich, jak Asus, MSI, Gigabyte lub Zotac.

