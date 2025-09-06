Tragedia Huaweia. Mate XTs ze zbyt dobrą przedsprzedażą

Huawei dobrze się czuje w składakach. Mate XTs to potwierdza

Huawei zdecydowanie znalazł swoją niszę. W segmencie składanych telefonów ma dominującą pozycję w Chinach i całkiem dobrą nawet w Europie. Mimo braku usług Google. To o tyle ważne, że to segment bardzo wysokomarżowy. Teraz Huawei zaprezentował swojego kolejnego trifolda, czyli model Huawei Mate XTs.

Smartfon ma układ 5G jakim jest Kirin 9020. Telefon jest drogi, po prostu. Za wariant z 16 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej trzeba zapłacić 18 tysięcy juanów, a za wersję z 16 GB i 1 TB pamięci wbudowanej oraz rysikiem 22500 juanów. To kwoty od 9 do 11,5 tysiąca złotych.