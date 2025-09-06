Przełom w telewizorach. Do tego w sensownej cenie
Najnowsza technologia RGB LED już nie będzie musiała kojarzyć się z drogimi i dużymi telewizorami za zawrotne ceny. Już wkrótce trafi do mniejszych i tańszych modeli.
RGB LED w przystępniejszych cenach już wkrótce
W sierpniu 2025 do sprzedaży weszły pierwsze telewizory z ekranami LCD i technologią podświetlenia RGB LED. Wydały je w USA firmy Samsung i Hisense, ale jedynie w modelach powyżej 100 cali i w zawrotnych cenach sięgających nawet powyżej 100 tys. zł. Teraz firma Hisense zapowiedziała serię telewizorów U9, która ukaże się w 2026 r. i zaoferuje technologię RGB LED poniżej 10 tys. zł.
Telewizory Hisense U9 trafią do sprzedaży w drugim kwartale 2026 roku, w wariantach od 55 do 100 cali i będą wspierać odświeżanie nawet do 165 Hz i posiadać nowy typ filtra antyrefleksyjnego na ekranie, który zmniejszy poziom odbić światła. Oczywiście najważniejszym aspektem będzie tu podświetlenie RGB LED, czyli w praktyce to microLED-y o bardzo małej powierzchni (zazwyczaj poniżej 100 mikrometrów), które pozwalają uzyskać niewiarygodną jasność (nawet powyżej 8000 cd/m² w szczytowych pomiarach), mniejszy pobór mocy i oczywiście jeszcze lepszą czerń i kontrast.
Oto spodziewane ceny telewizorów Hisense z serii U9 na 2026 r.:
- 55 cali – 1499 euro
- 65 cali – 1799 euro
- 75 cali – 2499 euro
- 85 cali – 2999 euro
- 100 cali – 4999 euro
Stosując dzisiejszy (06.09.2025) przelicznik kursów walut NBP – modele 55- i 65-calowe będą kosztować odpowiednio 6367 i 7641 zł. To znacznie poniżej 10 tys. zł. Tym samym Hisense rzuca wyzwanie innym producentom, aby zaczęli wprowadzać do sprzedaży TV z technologią RGB LED po przystępnych cenach.
Jest również całkiem możliwe, że telewizory z serii U9 będą obsługiwać niedawno zapowiedziany standard Dolby Vision 2, który wprowadzi szereg usprawnień do obrazu HDR.