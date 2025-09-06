Nauka

Polacy jedzą je jak cukierki. Od 11 września zmiany

Od 11 września wejdą zmiany, które dotkną wielu osób w Polsce, a bardziej tego, co część z nas regularnie spożywa.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 19:36
2
Rząd przyjął nowelizację rozporządzania dotyczącego składy i oznakowania suplementów diety. Wejdą one w życie 11 września, czyli 2 tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw, która miała miejsce 27 sierpnia. Co się zmieni?

Zmiany w suplementach diety

Nowe przepisy to pokłosie unijnego prawa, które zobowiązało Polskę do przyjęcia nowych, dopuszczalny składników suplementów diety.

Przede wszystkim regulacje pozwalają teraz na stosowanie nowej formy witaminy D — monohydrat kalcydiolu (kalcyfediol). Już w 2021 roku została ona uznana przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) za bezpieczną, ale dopiero teraz będzie mogła być stosowana w dostępnych na rynku suplementach.

Te same przepisy dopuszczają też możliwość stosowania dwóch nowych form żelaza — winianu adypinianu wodorotlenku żelaza (nano) oraz kazeinianu żelaza. Co ważne, pierwszy z nich może być stosowany tylko w suplementach diety. Z kolei kazeinian żelaza, który powstaje z mleka, może trafić do produktów przeznaczonych dla niemowląt oraz małych dzieci.

