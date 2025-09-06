Polacy jedzą je jak cukierki. Od 11 września zmiany

Rząd przyjął nowelizację rozporządzania dotyczącego składy i oznakowania suplementów diety. Wejdą one w życie 11 września, czyli 2 tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw, która miała miejsce 27 sierpnia. Co się zmieni?

Zmiany w suplementach diety

Nowe przepisy to pokłosie unijnego prawa, które zobowiązało Polskę do przyjęcia nowych, dopuszczalny składników suplementów diety.

Przede wszystkim regulacje pozwalają teraz na stosowanie nowej formy witaminy D — monohydrat kalcydiolu (kalcyfediol). Już w 2021 roku została ona uznana przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) za bezpieczną, ale dopiero teraz będzie mogła być stosowana w dostępnych na rynku suplementach.