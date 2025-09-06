Koniec samowolki AI. Anthropic zapłaci 1,5 mld kary i zniszczy dane

Spiracili pół miliona książek by trenować AI. Pora zapłacić

Firma Anthropic dokonała kradzieży własności intelektualnej na aż 500 000 dziełach literackich. Były one spiracone i użyte do treningu modeli sztucznej inteligencji. Doszło do ugody pomiędzy Anthropic i autorami – każdy z nich ma otrzymać 3000 dolarów odszkodowania za każdą nielegalnie użytą do treningu książkę. Na razie mówi się o całościowej kwocie 1,5 miliarda dolarów amerykańskich, ale może być ona wyższa jeśli liczba roszczeń się zwiększy. Ponadto, Anthropic - twórcy modelu Claude, mają zniszczyć dane nielegalnie pozyskane do treningu AI.

Anthropic zgodziło się na formę i kwotę ugody, ale wszystko teraz po stronie sądu, zanim ugoda zostanie sfinalizowana. Federalny Sąd Okręgowy dla Północnego Dystryktu Kalifornii może wydać wstępną zgodę już w przeciągu tygodnia, ale ostateczna decyzja może być podjęta nawet w 2026 roku.

Ten pozew zbiorowy był wynikiem inicjatywy trzech autorów – Andrei Bartz, Kirka Wallace'a Johnsona i Charlesa Graebera. Jak się okazało, ich roszczenia pociągnęły ze sobą całą lawinę innych i może się to okazać najbardziej przełomowy proces w kwestii współczesnego prawa autorskiego. Ponadto, zdaniem Justina Nelsona, prawnika reprezentującego pokrzywdzonych – może wyznaczyć to precedens do ustanowienia wymogu opłat licencyjnych dla firm AI za wykorzystywanie dzieł chronionych prawami autorskimi.