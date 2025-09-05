Konta

PKO BP przestanie działać. Jest komunikat banku

Klienci PKO BP muszą szykować się na utrudnienia. W najbliższy weekend stracą na jakiś czas dostęp do aplikacji mobilnych IKO oraz iPKO Biznes.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 05 WRZ 2025
PKO Bank Polski poinformował, że najbliższą niedzielę, 7 września 2025 roku, nastąpią przerwy w działaniu niektórych usług bankowych. Chodzi przede wszystkim o aplikacje mobilne IKO oraz iPKO Biznes.

Przerwa w PKO BP

Godz. 00:00 - 04:00:

  • Niedostępna będzie aplikacja mobilna IKO oraz iPKO biznes mobile.
  • W związku z tym nie będzie można wykonywać płatności zbliżeniowych telefonem i kodem BLIK.
  • Niedostępna będzie mobilna autoryzacja (zostanie zastąpiona przez kody SMS).
  • Autoryzacja płatności internetowych kartą (3D-Secure 2) będzie możliwa wyłącznie za pomocą kodów SMS i PIN-u do karty.

Godz. 00:00 - 09:00:

  • Mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartami kredytowymi.
  • Nie będzie można obsługiwać kart kredytowych w serwisach iPKO i iPKO biznes, w aplikacji IKO oraz na Infolinii.
  • Płatności internetowe i BLIK, powiązane z kartami kredytowymi, również będą niedostępne.

Jeśli to możliwe, bank zaleca wykonanie zaplanowanych operacji wcześniej, aby uniknąć niedogodności. PKO BP przeprasza za wszelkie utrudnienia.

telepolis
PKO Bank Polski PKO BP przerwa techniczna nie działa pko bp
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl