Sprzęt

Rewolucja obrazu. Już nigdy nie spojrzysz na telewizory tak samo

Po dekadzie od wprowadzenia HDR do telewizorów, nadchodzi największa zmiana w standardach obrazu. Dolby Labs właśnie zapowiedziało Dolby Vision 2 - technologię, która wyciągnie jeszcze więcej szczegółów i niuansów z obrazu.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 16:59
1
Dolby Vision 2 wkrótce, nowy rodzaj przetwarzania obrazu i dwie wersje

Dolby Vision to jedna z najważniejszych technologii HDR w branży. Wyróżniała się na tle HDR10 tym, że używa tzw. "dynamicznych metadanych". W praktyce przekłada się to na to, że filmy z Dolby Vision mają zoptymalizowaną każdą scenę z osobna pod kątem HDR, w tym informacje o poziomach jasności itp. Pozwalało to do tej pory "wycisnąć" więcej z filmów i seriali obsługujących tę technologię. Pora jednak na zmiany.

Dolby Vision 2 jest kontynuacją poprzedniej wersji DV i dorzuca do niej kilka technologii: Precision Black, Light Sense, Automatic Playback Optimization, Sports and Gaming Optimization i Authentic Motion. Wszystkie te technologie są częścią jednego szerszego zbioru funkcji, zwanego "Content Intelligence".

Co one wprowadzają w praktyce? Precision Black eliminuje nadmiernie ciemny obraz i poprawia jego wyrazistość w każdych warunkach oglądania (dzień, noc itp.) a przy okazji nie deformuje obrazu, zachowując artystyczną wizję w maksymalnym stopniu (a przynajmniej obiecuje to Dolby). Light Sense to z kolei mechanizm zintegrowany z czujnikiem światła otoczenia, który będzie optymalizować zawartość Dolby Vision z uwzględnieniem obecnych warunków w twoim pokoju. Z kolei Sports and Gaming Optimization to ulepszenia związane z np. wartością tzw. white point (który odpowiada za natężenie koloru w relacji do tego punktu) i inne usprawnienia związane np. z szybko poruszającym się obrazem w grach i sporcie.

Authentic Motion to z kolei mechanizm optymalizacji scen (zaprogramowany ręcznie przez twórców), który gwarantuje bardziej autentyczną płynność bez niechcianego efektu rwania obrazu. Authentic Motion ma zapewniać optymalizację wyświetlania każdej indywidualnej sceny w filmach. Poza tym twórcy będą mogli skorzystać z ulepszonego mapowania tonów (tzw. bi-directional tone mapping) – w praktyce chodzi o to, że telewizory o bardzo wysokich poziomach jasności będą mogły użyć swoich dodatków mocy przerobowych, aby jeszcze bardziej uwypuklić parametry obrazu – ponad wartości zdefiniowane przez twórców w procesie masteringu obrazu.

Poza tym warto wspomnieć, że Dolby Vision 2 jest teraz podzielony na dwie wersje – regularną oraz Dolby Vision 2 Max, która powinna zapewnić dodatkowe funkcje dla telewizorów klasy premium.

Pierwsze telewizory z Dolby Vision 2 mają trafić do sprzedaży w 2026 roku, a partnerem Dolby jest Hisense. Prawdopodobnie Hisense U9 będzie pierwszą serią TV z Dolby Vision 2.

Zródła zdjęć: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, Dolby Labs, PC Mag, opr. wł.