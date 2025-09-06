Męczy Cię chrapanie? Anker je zagłuszy

Anker w tym roku przedstawił na prawdę szeroki zakres swoich możliwości. Wśród nich między innymi drukarka UV Printer E1. Dzieki konwersji tekstur 2D na trzy wymiary E1 pozwala każdemu przekształcić szkice, zdjęcia lub tekst w teksturowane projekty na drewnie, skórze i metalu. Pełna dostępność detaliczna rozpocznie się w grudniu 2025 r. w cenie od 2 499 EUR. Ale ciekawych nowości jest dużo więcej.

Robot, co włazi po schodach

Należące do Ankera Eufy wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowaną robotykę do wspinaczki po schodach. Robot Vacuum Omni S2 został zaprezentowany jako pierwszy na świecie robot odkurzający z HydroJet™ i długotrwałym systemem głębokiego czyszczenia AeroTurbo™ o ciśnieniu 30 kPa. Na dywanach ma to zapewniać potężne ssanie bez zatykania, które usuwa brud i sierść zwierząt domowych z głębi włókien.

Adaptacyjne podwozie unosi się do 5 cm, dzięki czemu S2 może pokonywać grube dywany, maty warstwowe oraz dywany typu shag. Eufy zaprezentował również Marswalker, pierwszy na świecie wózek do wspinania się po schodach dla robotów odkurzających, który automatycznie przenosi S2 między piętrami. Sprzedaż robota sprzątającego w Europie ma ruszyć jeszcze w tym roku. Marswalker ma pojawić się na rynku w pierwszej połowie 2026 roku.

Na chrapanie i gadanie

Kolejna marka Ankera, czyli Soundcore pochwalił się za to nowościami ze strefy audio i wideo. Sleep A30 – pierwsze na świecie inteligentne słuchawki douszne ANC do snu – zostały właśnie wprowadzone na rynek w Europie i Wielkiej Brytanii. Zagłuszają one chrapanie i inne zakłócenia dzięki adaptacyjnemu ANC i generowanemu przez sztuczną inteligencję dźwiękowi. Sprzedaż rusza w październiku.