To urządzenie miało zakończyć erę smartfonów. Efekt był do przewidzenia

Czym miało być Ai Pin?

Jak już wspomniałem: była to broszka. Jednak nie zwykła, a taka zasilana AI . Miała się ona komunikować z użytkownikiem za pomocą dźwięku, oraz monochromatycznego rzutnika, który prezentował obraz na dłoni . Samo urządzenie natomiast wykorzystywało wbudowaną kamerę do obserwowania świata.

Tyle o warstwie sprzętowo-systemowej. Ideologicznie zaś miało być to urządzenie, które będzie nam stale towarzyszyło, ale bez odwracania naszej uwagi. Mieliśmy prowadzić aktywne życie, wspierane przez AI, a nie patrzeć się w ekran smartfona. Jednak pierwsze testy wykazały, że urządzenie to nie do końca spełnia wszystkie obietnice, co ostudziło entuzjazm nawet tej garstki osób, które uwierzyły w ten projekt.