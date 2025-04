To będzie idealny pierwszy smartfon dla dziecka na komunię. Ma 5G i kosztuje 399 złotych

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się decydować na sprzęt niskiej jakości. Co to, to nie. Porządny, tani smartfon może przy pomyślnych wiatrach posłużyć przez całe lata i być głównym urządzeniem naszej pociechy. Dlatego warto przyjrzeć się Redmi 13C 5G , którego możecie dziś kupić w promocyjnej cenie za jedyne 399 złotych .

Redmi 13C 5G

Smartfon ten oferuje bardzo duży, 6,74-calowy ekran HD+. Może więc uchodzić nawet za mały tablet z funkcją dzwonienia. Dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 6100+ wspiera on 5G. Sam układ jest wspierany przez 4 GB RAM, co jest wartością jak najbardziej wystarczającą w dzisiejszych czasach. Na pliki znalazło się natomiast 128 GB. Nie zabrakło także NFC i szybkiego ładowania do 18 W. Sama bateria oferuje natomiast sensowne 5000 mAh pojemności. To jednak wciąż nie wszystko: smartfon ten może się pochwalić 50 Mpix aparatem i odpornością na zachlapania zgodną z normą IP52. A wszystko to za jedyne 399 zł.