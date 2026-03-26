Tęsknisz za BlackBerry? Ten smartfon z klawiaturą i Androidem to spełnienie marzeń

Unihertz zapowiadał nowy model Titan 2 Elite półtora miesiąca temu, zdradzając najważniejsze szczegóły urządzenia. Teraz jednak koniec tajemnic – smartfon wszedł już do sprzedaży, a jednocześnie poznaliśmy jego specyfikację. Na początek telefon oferowany jest w kampanii na Kickstarterze, która w zaledwie kilka dni przyciągnęła ponad 5600 wspierających i zebrała w przeliczeniu blisko 10 mln zł, a do jej zakończenia pozostawało jeszcze 47 dni.

Unihertz Titan 2 Elite dla fanów BlackBerry

Unihertz już wcześniej wprowadził do sprzedaży telefony inspirowane BlackBerry. Od tego czasu minęło już parę lat, a nowy Titan 2 Elite bardziej pasuje do oczekiwań dzisiejszych użytkowników. Wciąż jednak najważniejsze w nim jest nutka nostalgii, przywołująca wspomnienia dawnych Jeżynek.

Najbardziej charakterystycznym elementem modelu Titan 2 Elite jest pełna klawiatura QWERTY. Smartfon nie jest zbyt duży – całość ma wymiary 117,8 × 75 × 10,4 mm i waży 163 g. Obsługę urządzenia ułatwia zintegrowany z klawiaturą gładzik.

Smartfon wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 4,03 cala z odświeżaniem 120 Hz. Nowy model wkracza na rynek w dwóch wersjach. Podstawowy Titan 2 Elite korzysta z układu MediaTek Dimensity 7400 i oferuje 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane, natomiast wariant Titan 2 Elite Pro otrzymał Dimensity 8400 i 512 GB pamięci wewnętrznej, również przy 12 GB RAM-u.

W obu przypadkach użytkownik może liczyć na aparat 32 Mpix z przodu oraz zestaw 50 Mpix + 50 Mpix z tyłu, przy czym w wersji Pro główny sensor ma dodatkowo optyczną stabilizację obrazu.

Specyfikacja obejmuje także akumulator 4050 mAh z ładowaniem 33 W, obsługę sieci 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, port podczerwieni, USB OTG i radio FM. Wszystkim dyryguje Android 16, który otrzyma aktualizacje aż do Androida 20.

W czasie trwania kampanii Kickstarter podstawowy wariant Titan 2 Elite wyceniono na 389 USD (ok. 1440 zł), podczas gdy jego regularna cena ma wynosić 489 USD (ok. 1810 zł). Z kolei Titan 2 Elite Pro kosztuje obecnie 479 USD (ok. 1775 zł), a po zakończeniu akcji crowdfundingowej ma być oferowany za 579 USD (ok. 2150 zł). Według materiałów kampanijnych pierwsze wysyłki zaplanowano na czerwiec 2026 roku.