Złap Thermomix TM7 prawie 2 tys. zł taniej. Jeden warunek
Firma Vorwerk ruszyła z nową promocją na najnowszego Thermomixa TM7. Przeceny sięgają prawie 2000 zł, ale nic nie ma za darmo. Najpierw musisz oddać swoje stare urządzenia.
Nowa akcja dostępna jest pod hasłem "Poznaj kuchnię przyszłości. Wymień, zyskaj, odkryj". W ramach promocji można zdobyć Thermomixa TM7 w cenie obniżonej nawet o 1935 zł. Jednak jest jeden dość kluczowy warunek.
Thermomix TM7 taniej o 1935 zł. Jak?
Zasada promocji jest prosta. Klienci mogą zdobyć Thermomixa TM7 w obniżonej cenie, ale najpierw muszą oddać swój stary model. Im jest on nowszy, tym na większą przecenę mogą liczyć. Kwoty wyglądają następująco:
- TM31 – 645 zł rabatu
- TM5 – 1075 zł rabatu
- TM6 – 1935 zł rabatu
Oznacza to, że oddając swojego Thermomixa TM6 można zyskać aż 1935 zł rabaty na najnowszy model TM7. W przypadku starszych konstrukcji przeceny są niższe, ale nadal atrakcyjne. Oferta dostępna jest w dniach od 23 października do 30 listopada.
Jednak na tym lista promocji się nie kończy. Teraz Thermomix TM7 można też kupić w wygodnych ratach 0 proc. Płatność można podzielić na 10, 20 lub 36 równych rat. Poza tym dla osób, które nie mają żadnego starszego modelu, dostępna jest też promocja, w ramach której akcesoria o nominalnej wartości 879 zł (Thermomix Sensor i żeliwna forma do zapiekania) dostępne są za jedyne 69 zł.