Sprzęt

Złap Thermomix TM7 prawie 2 tys. zł taniej. Jeden warunek

Firma Vorwerk ruszyła z nową promocją na najnowszego Thermomixa TM7. Przeceny sięgają prawie 2000 zł, ale nic nie ma za darmo. Najpierw musisz oddać swoje stare urządzenia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:21
0
Nowa akcja dostępna jest pod hasłem "Poznaj kuchnię przyszłości. Wymień, zyskaj, odkryj". W ramach promocji można zdobyć Thermomixa TM7 w cenie obniżonej nawet o 1935 zł. Jednak jest jeden dość kluczowy warunek.

Thermomix TM7 taniej o 1935 zł. Jak?

Zasada promocji jest prosta. Klienci mogą zdobyć Thermomixa TM7 w obniżonej cenie, ale najpierw muszą oddać swój stary model. Im jest on nowszy, tym na większą przecenę mogą liczyć. Kwoty wyglądają następująco:

  • TM31 – 645 zł rabatu
  • TM5 – 1075 zł rabatu
  • TM6 – 1935 zł rabatu

Oznacza to, że oddając swojego Thermomixa TM6 można zyskać aż 1935 zł rabaty na najnowszy model TM7. W przypadku starszych konstrukcji przeceny są niższe, ale nadal atrakcyjne. Oferta dostępna jest w dniach od 23 października do 30 listopada.

Jednak na tym lista promocji się nie kończy. Teraz Thermomix TM7 można też kupić w wygodnych ratach 0 proc. Płatność można podzielić na 10, 20 lub 36 równych rat. Poza tym dla osób, które nie mają żadnego starszego modelu, dostępna jest też promocja, w ramach której akcesoria o nominalnej wartości 879 zł (Thermomix Sensor i żeliwna forma do zapiekania) dostępne są za jedyne 69 zł.

Vorwerk Thermomix TM7 Thermomix TM7 promocja Thermomix TM7 raty 0 procent Thermomix TM7 taniej
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Vorwerk