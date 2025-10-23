Złap Thermomix TM7 prawie 2 tys. zł taniej. Jeden warunek

Nowa akcja dostępna jest pod hasłem "Poznaj kuchnię przyszłości. Wymień, zyskaj, odkryj". W ramach promocji można zdobyć Thermomixa TM7 w cenie obniżonej nawet o 1935 zł. Jednak jest jeden dość kluczowy warunek.

Thermomix TM7 taniej o 1935 zł. Jak?

Zasada promocji jest prosta. Klienci mogą zdobyć Thermomixa TM7 w obniżonej cenie, ale najpierw muszą oddać swój stary model. Im jest on nowszy, tym na większą przecenę mogą liczyć. Kwoty wyglądają następująco:

TM31 – 645 zł rabatu

TM5 – 1075 zł rabatu

TM6 – 1935 zł rabatu

Oznacza to, że oddając swojego Thermomixa TM6 można zyskać aż 1935 zł rabaty na najnowszy model TM7. W przypadku starszych konstrukcji przeceny są niższe, ale nadal atrakcyjne. Oferta dostępna jest w dniach od 23 października do 30 listopada.