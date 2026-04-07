Teufel MOTIV GO 2. Wygląda niepozornie, ale zagra mocarnie

Firma Teufel zaprezentowała odświeżoną wersję swojego popularnego przenośnego głośnika stereo, czyli model MOTIV GO 2. Nowe urządzenie łączy ulepszoną łączność bezprzewodową i długi czas pracy na baterii z elegancką, wytrzymałą obudową.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 07 KWI 2026
Za jakość dźwięku w nowym modelu MOTIV GO 2 odpowiadają dwa przetworniki pełnozakresowe (60 - 20000 Hz) oraz dwie pasywne membrany basowe, aa producent obiecuje żywe brzmienie stereo z wyczuwalną głębią. Co więcej, Teufel zastosował autorską technologię Dynamore, która po aktywacji wirtualnie poszerza scenę dźwiękową znacznie poza fizyczne rozmiary samej obudowy. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie wyjątkowo potężnego i przestrzennego dźwięku z tak kompaktowego urządzenia. Całkowita moc wyjściowa (RMS) wynosi 20 W.

Teufel MOTIV GO 2 wykorzystuje standard Bluetooth 5.3 wraz z obsługą kodeka AAC, co gwarantuje wysoką jakość bezprzewodowego przesyłania muzyki z popularnych serwisów streamingowych. Wsparcie dla technologii Google Fast Pair pozwala na łatwe parowanie głośnika ze smartfonami. Użytkownicy mogą konfigurować parametry i sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na obudowie lub z poziomu aplikacji mobilnej Teufel Go.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny MARSHALL Acton III Kremowy
Głośnik mobilny MARSHALL Acton III Kremowy
0 zł
1213.83 zł - najniższa cena
Kup teraz 1213.83 zł
Głośnik mobilny DEWALT DXMA190-1148-DWG Żółto-czarny
Głośnik mobilny DEWALT DXMA190-1148-DWG Żółto-czarny
-86.33 zł
331.25 zł - najniższa cena
Kup teraz 244.92 zł
Głośnik mobilny OTL Psi Patrol Skye z mikrofonem Różowo-turkusowy
Głośnik mobilny OTL Psi Patrol Skye z mikrofonem Różowo-turkusowy
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Advertisement

Głośnik otrzymał certyfikat szczelności IPX5, dzięki czemu jest w pełni odporny na strumienie wody i bez obaw można go używać w kuchni, łazience lub plenerze. Aluminiową konstrukcję pokryto odporną na zarysowania tkaniną, co znacznie ułatwia codzienne czyszczenie i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie. 

Wbudowany akumulator wystarcza na maksymalnie 15 godzin odtwarzania w trybie Eco, a wielofunkcyjny port USB-C służy nie tylko do szybkiego ładowania, ale również do przewodowego przesyłania dźwięku.

Polska cena i dostępność

Głośnik Teufel MOTIV GO 2 jest już dostępny w sprzedaży w rekomendowanej cenie 999 zł. Urządzenie można kupić bezpośrednio w sklepie internetowym producenta, a także stacjonarnie w warszawskim salonie Audiomagic. Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: klasyczne Night Black i White Silver oraz zupełnie nowy odcień Soft Lavender.

Źródła zdjęć: Teufel