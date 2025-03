Ten zgrabny AIO świetnie będzie się prezentował na każdym biurku, a mysz i klawiatura są w zestawie

Oferują one wygodę pracy typową dla PC i wymagają do pracy tylko jednego kabla: tego od zasilania komputera. Dziś natomiast możecie kupić HP 24-cr0232nw , który jest AIO stworzonym do pracy biurowej, za jedyne 2999 złotych . I nie musicie do tego zestawu dorzucić nawet złotówki.

HP 24-cr0232nw

Jego ekran to 23,8-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD. Mamy więc do czynienia ze stosunkowo niewielką konstrukcją, która z powodzeniem zmieści się na każdym biurku. Sercem tego komputera jest procesor Intel Core i5 13gen 1335U z grafiką Intel Xe. Wspiera go 16 GB RAM DDR4 3200 MHz i nośnik SSD 512 GB. Nie zabrakło oczywiście wbudowanych głośników, Wi-Fi i Bluetooth, oraz kamerki internetowej. Tym samym możemy się całkowicie pozbyć kabli poza zasilającym. Zwłaszcza że do zestawu z komputerem dołączany jest zestaw, na który składa się bezprzewodowa mysz i klawiatura. Tym samym wszystko, co niezbędne, żeby pracować na tym komputerze, otrzymujemy w zestawie. A wszystko to za jedyne 2999 złotych.