Ten tablet z Windowsem 11 kosztuje mniej, niż 900 zł, a jego potencjał jest ogromny

Urządzeniem tym jest KRUGER & MATZ TABLET EDGE 1089 . Sprzęt niezwykle wręcz specyficzny, który od biedy może nawet posłużyć jako substytut taniego laptopa z Windowsem. Chociaż tu o wiele lepiej sprawdziłby się jednak jakiś sprzęt używany. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę, która wynosi w promocji jedynie 869 zł , to jest ona jak najbardziej adekwatna to jego możliwości.

KRUGER & MATZ TABLET EDGE 1089

Jest to 10-calowy tablet z ekranem o rozdzielczości 1280 × 800 pikseli. Jego sercem jest natomiast Celeron N4020, czyli leciwa jednostka, która może i działa, ale nie radzi sobie zbyt dobrze z wieloma zadaniami jednocześnie. Wspiera ją natomiast 8 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB. Tym samym tablet ten może służyć do pracy, albo podstawa do maszyny emulacyjnej starych konsol, która przy okazji sama ogarnie wiele gier retro z PC. A wszystko to za 869 zł.