Ten głośnik od Xiaomi to istny złoty strzał. W promocji kosztuje grosze, a oferuje bardzo dużo

Mowa tu o głośniku Xiaomi Sound Outdoor, który standardowo jest wyceniony na 199 zł, ale może być Wasz w ramach tej promocji za jedyne 135 zł. Mamy więc do czynienia z naprawdę dużą obniżką. Ciekawie prezentują się także same parametry tego urządzenia. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół: producent chwali się, że mamy tu do czynienia z 30-Watową jednostką. W rzeczywistości jednak są tu dwa przetworniki: jeden ma moc 20 Watów, a drugi 10 Watów.